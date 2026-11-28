Експортне серце Росії: Сили оборони уразили НПЗ на Ростовщині, вузол у Самарі та станцію в Башкортостані. Відео

У тилу противника на території Ростовської, Самарської областей і Республіки Башкортостан (РФ) було уражено нафтову інфраструктуру Росії. Обстріли відбулися в ніч проти 28 листопада.

Підтверджено прильоти по нафтопереробному заводу "Новошахтинськ" і двох лінійних виробничо-диспетчерських станціях "Самара" та "Нурліно". Подробицями успішних операцій поділилися в Службі безпеки України, Міністерстві оборони й Генеральному штабі Збройних сил.

Обстріли території Росії принесли результати. Джерело: пресслужба ГШ ЗСУ

Цілями стали три стратегічні об'єкти російської нафтової галузі, які задіяні в забезпеченні війни проти нашої держави. "Сили оборони уразили експортне серце РФ", – зазначили у ГШ ЗСУ.

Атаки по російській територі... Джерело: скриншот відео МО Розгорнути

Новошахтинський НПЗ (Ростовська область)

Це підприємство поблизу міста Новошахтинськ було атаковане вдруге за п'ять діб. У районі НПЗ зафіксовані вибухи й пожежа.

НПЗ виробляє дизель, бензин та авіаційний гас для армії окупантів, переробляючи до 7,5 млн тонн нафти на рік.

Нафтопереробний завод "Новошахтинськ". Джерело: скриншот відео МО

ЛВДС "Самара" (Самарська область)

Станція розташована в районі населеного пункту Просвєт. Зафіксовано пожежу в її резервуарному парку.

Це один із ключових логістичних вузлів російської компанії "Транснефть", де формують експортну суміш нафти Urals. ЛВДС поєднує магістральні нафтопроводи "Дружба", БТС-2 (Усть-Луга) та Куйбишев-Тихорецьк.

Через цю станцію проходить до половини російського нафтового експорту.

Лінійна виробничо-диспетчерс... Джерело: скриншот відео МО Розгорнути

ЛВДС "Нурліно" (Башкортостан)

Уражено великий розподільчий хаб системи "Транснефть-Урал" за понад 1 300 км від лінії фронту.

"Нурліно" є частиною мережі магістральних нафтопроводів і забезпечує перекачування значних обсягів російської нафти. Через станцію проходить до 90 млн тонн нафти на рік.

Лінійна виробничо-диспетчерс... Джерело: скриншот відео МО Розгорнути

Підкреслимо: Сили оборони України реалізують право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН.

У Генеральному штабі заявили, що наші захисники продовжують системну роботу з підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів і примушення Кремля до припинення збройної агресії.

"СБУ продовжує систематично зменшувати надходження до бюджету РФ від продажу нафти. Це одне з ключових джерел фінансування російської війни. Виведення з ладу НПЗ і нафтоперекачувальних станцій зменшує експортні можливості РФ, позбавляє її частини нафтових доходів та ускладнює забезпечення військ пальним", – зазначили у Службі безпеки.

Окрім підрозділів Сил оборон... Джерело: пресслужба Служби безпеки України Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, за останній тиждень Сили оборони атакували російські НПЗ і нафтоперекачувальні станції, били по командних пунктах і центру підрозділу БпЛА "Рубікон", палили ворожі склади. За сім днів Росія втратила понад 15 тисяч військовослужбовців і техніку на майже 2 млрд доларів.