Експортне серце Росії: Сили оборони уразили НПЗ на Ростовщині, вузол у Самарі та станцію в Башкортостані. Відео
Пожежа на Новошахтинському Н...
Джерело: кадри з відео Exilenova+
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У тилу противника на території Ростовської, Самарської областей і Республіки Башкортостан (РФ) було уражено нафтову інфраструктуру Росії. Обстріли відбулися в ніч проти 28 листопада.
Підтверджено прильоти по нафтопереробному заводу "Новошахтинськ" і двох лінійних виробничо-диспетчерських станціях "Самара" та "Нурліно". Подробицями успішних операцій поділилися в Службі безпеки України, Міністерстві оборони й Генеральному штабі Збройних сил.
Обстріли території Росії принесли результати.
Джерело: пресслужба ГШ ЗСУ
Цілями стали три стратегічні об'єкти російської нафтової галузі, які задіяні в забезпеченні війни проти нашої держави. "Сили оборони уразили експортне серце РФ", – зазначили у ГШ ЗСУ.
Атаки по російській територі...
Джерело: скриншот відео МО
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Новошахтинський НПЗ (Ростовська область)
Це підприємство поблизу міста Новошахтинськ було атаковане вдруге за п'ять діб. У районі НПЗ зафіксовані вибухи й пожежа.
НПЗ виробляє дизель, бензин та авіаційний гас для армії окупантів, переробляючи до 7,5 млн тонн нафти на рік.
Нафтопереробний завод "Новошахтинськ".
Джерело: скриншот відео МО
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ЛВДС "Самара" (Самарська область)
Станція розташована в районі населеного пункту Просвєт. Зафіксовано пожежу в її резервуарному парку.
Це один із ключових логістичних вузлів російської компанії "Транснефть", де формують експортну суміш нафти Urals. ЛВДС поєднує магістральні нафтопроводи "Дружба", БТС-2 (Усть-Луга) та Куйбишев-Тихорецьк.
Через цю станцію проходить до половини російського нафтового експорту.
Лінійна виробничо-диспетчерс...
Джерело: скриншот відео МО
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ЛВДС "Нурліно" (Башкортостан)
Уражено великий розподільчий хаб системи "Транснефть-Урал" за понад 1 300 км від лінії фронту.
"Нурліно" є частиною мережі магістральних нафтопроводів і забезпечує перекачування значних обсягів російської нафти. Через станцію проходить до 90 млн тонн нафти на рік.
Лінійна виробничо-диспетчерс...
Джерело: скриншот відео МО
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Підкреслимо: Сили оборони України реалізують право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН.
У Генеральному штабі заявили, що наші захисники продовжують системну роботу з підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів і примушення Кремля до припинення збройної агресії.
"СБУ продовжує систематично зменшувати надходження до бюджету РФ від продажу нафти. Це одне з ключових джерел фінансування російської війни. Виведення з ладу НПЗ і нафтоперекачувальних станцій зменшує експортні можливості РФ, позбавляє її частини нафтових доходів та ускладнює забезпечення військ пальним", – зазначили у Службі безпеки.
Окрім підрозділів Сил оборон...
Джерело: пресслужба Служби безпеки України
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Як писав OBOZ.UA, за останній тиждень Сили оборони атакували російські НПЗ і нафтоперекачувальні станції, били по командних пунктах і центру підрозділу БпЛА "Рубікон", палили ворожі склади. За сім днів Росія втратила понад 15 тисяч військовослужбовців і техніку на майже 2 млрд доларів.
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