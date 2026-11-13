Евакуація з поля бою сушею і водою: НРК "Тритон" отримав медичний модуль і захист від дронів. Фото та відео

Український амфібійний наземний роботизований комплекс (НРК) "Тритон" отримав нові можливості для виконання завдань на фронті. Тепер на платформу можна встановлювати евакуаційний медичний модуль із системою амортизації для транспортування поранених, а також конструкцію пасивного захисту від скидів із безпілотників. Крім того, "Тритон" може використовуватися як носій для інших НРК та FPV-дронів.

Про це повідомив "Мілітарний". Видання поспілкувалось з розробниками моделі.

Медичний модуль для евакуації поранених

Основою евакуаційного модуля є внутрішня металева рама, яку встановлюють по центру вантажної платформи на чотирьох вертикальних пружинних амортизаторах. Така система підвіски частково поглинає вібрації та ударні навантаження під час руху пересіченою місцевістю.

Усередині амортизованої рами закріплюються жорсткі пластикові ноші з високими бортами та ременями безпеки для фіксації пораненого.

"Тут на спеціальні пружини й демпфери (амортизатори) стають евакуаційні ноші. Демпфери слугують для того, щоб у разі пересування пересіченою місцевістю пораненому не віддавало удари від рельєфу, яким він рухається", – пояснив розробник.

Захист від дронів

Ще одне вдосконалення "Тритона" – конструкція для захисту від боєприпасів, які скидають із безпілотників. Вона виконана у вигляді багатосекційної просторової рами з металевого профілю, встановленої над вантажною платформою.

Каркас має нижню опорну основу, закріплену вздовж бортів платформи, а також дві великі відкидні стулки в передній і задній частинах. У відкритому положенні вони підіймаються вгору на верхніх петлях, забезпечуючи доступ до вантажної платформи спереду та ззаду.

У закритому стані стулки формують замкнений захисний контур зі скошеними верхніми гранями. На цю конструкцію може натягуватися захисна сітка.

Антидронова конструкція. Джерело: "Мілітарний"/фото надане виробником

"Тритон" як платформа для інших роботів і дронів

Крім медичного модуля та антидронового захисту, розробники передбачилиможливість встановлення на "Тритон" спеціальної платформи для десантування інших моделей наземних роботизованих комплексів.

"Тут буде інженерна платформа, яка відкриватиметься, і з неї спускатиметься інший тип дрона", – розповів розробник.

Таким чином, сам "Тритон" може виконувати роль транспортної платформи та носія для інших роботизованих систем, зокрема FPV-дронів.

Медичний варіант НРК «Тритон». Джерело: "Мілітарний"/фото надане виробником

Характеристики НРК "Тритон"

"Тритон" – це наземно-водний роботизований комплекс, призначений для пересування суходолом і водою. Він здатний долати річки зі швидкою течією, виходити на складні береги та перевозити вантажі з одного берега на інший.

Основні характеристики платформи:

запас ходу водою – до 60 км;

запас ходу суходолом – до 20 км;

вантажність – до 100 кг;

шасі – восьмиколісне;

рух на воді забезпечують водні рушії.

Для запобігання затопленню корпус обладнаний автоматичною системою відкачування води.

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