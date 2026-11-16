Гетьман оцінив, чи передав Китай росіянам військові технології, і вказав на роль Ірану

Росія продовжує вдосконалювати озброєння та розвивати власний військово-промисловий комплекс, попри запроваджені міжнародні санкції. Водночас підтверджених фактів передачі Китаєм новітніх військових технологій країні-агресору наразі немає. Натомість важливу роль у розвитку російських ударних безпілотників відіграв Іран.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман. Він пояснив, чому російське оборонне виробництво продовжує працювати та яку роль у цьому відіграють іноземні комплектуючі.

Чому Росія продовжує модернізувати озброєння

За словами Гетьмана, однією з головних причин розвитку російського військово-промислового комплексу є недостатня ефективність міжнародних санкцій. Попри обмеження на постачання технологій, у російському озброєнні досі виявляють деталі іноземного виробництва.

"Санкції не дуже добре працюють, адже на тих ракетах, які прилітають по Україні, ми бачимо комплектуючі з європейських країн, зі Сполучених Штатів, і навіть з Японії та Південної Кореї", – зазначив військовий експерт.

Він також звернув увагу на широке використання російською армією китайських компонентів. Водночас, за його словами, йдеться переважно про товари подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері.

Гетьман підкреслив, що такі комплектуючі використовує не лише Росія, а й інші держави, зокрема Україна.

Чи передає Китай Росії військові технології

Окремо експерт прокоментував можливу передачу Пекіном Москві спеціалізованих військових розробок. За його оцінкою, наразі немає підтверджених даних про те, що Китай надав Росії власні технології виробництва ракет чи інші новітні військові рішення.

"Ні, про передачу військових технологій не йдеться. Військові технології Росії передав Іран – на "Шахеди", – пояснив Гетьман.

Водночас російські виробники активно використовують китайську продукцію для модернізації безпілотників. Зокрема, йдеться про реактивні двигуни, які серійно виробляються у Китаї та встановлюють на російські дрони.

"Наразі росіяни використовують реактивні двигуни для дронів, які масово виробляються в Китаї. Тобто вони просто ставлять на них китайські двигуни", – розповів майор запасу.

Він наголосив, що використання готових китайських компонентів не означає передачі Росії технологій їхнього розроблення чи виробництва.

"Китай не передає свої технології. Принаймні, поки що таких фактів не зафіксовано", – зазначив Гетьман.

Нагадаємо, у Росії виникали труднощі з постачанням реактивних двигунів китайського виробництва для безпілотників. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, це стало результатом спільних зусиль України та її міжнародних партнерів.

Як писав OBOZ.UA, Китай допоміг Росії зробити "Шахеди" ще небезпечнішими. За даними The Wall Street Journal, китайські компанії постачали Москві двигуни та інші комплектуючі для модернізованих ударних безпілотників.