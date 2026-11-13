"Головна проблема": у ДШВ пояснили, чи можлива зараз демобілізація

Демобілізація досвідчених військовослужбовців може значно послабити боєздатність української армії. Головна проблема полягає в складності швидко знайти їм заміну.

Поки що немає можливості й достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців. Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол, його слова наводить Укрінформ.

У чому проблема проведення демобілізації

Командувач Десантно-штурмових військ зазначив, що демобілізація навчених військовослужбовців може суттєво послабити боєздатність української армії. Дуже складно швидко замінити досвідчених військових.

"Уявіть, що таке для ЗСУ демобілізувати цей навчений особовий склад. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці", – зазначив він.

Командувач наголосив, що українській армії потрібні не лише піхотинці та оператори безпілотних систем, а й артилеристи, ремонтники, спеціалісти із забезпечення та інші підготовлені фахівці.

Командувач ДШВ наголосив, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні. Проте пояснив, що в умовах війни армія поки не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців.

"Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати", – сказав Апостол.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол розповів, що темпи просування російських окупантів на фронті наразі суттєво знизилися порівняно з попередніми періодами війни. Так, за місяць нині ворог може взяти одну посадку. Причиною такого уповільнення просування є, зокрема, великі втрати противника.