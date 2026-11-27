Ідентифіковано російських військових, причетних до удару по гімназії в Комишувасі: там загинули 72 людини. Фото

Через 5 днів після російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області Головне управління розвідки встановило особистості причетних до цього воєнного злочину. 2 листопада окупанти скинули авіабомби на гімназію, де люди отримували гуманітарну допомогу, внаслідок чого загинули 72 людини.

У матеріалі "Слідства.Інфо" розповіли подробиці та фото цих воєнних злочинців. За даними ГУР, спланував удар 42-річний полковник Федір Зубаков.

Хто причетний до удару по Комишувасі

У ГУР зазначили, що до авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада 2026 року була залучена тактична авіаційна група № 5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву генерального штабу ЗС РФ, яка сформована на базі 11 змішаного авіаційного полку (в/ч 77978) 4-ї змішаної авіаційної дивізії і 559 бомбардувального авіаційного полку 1 змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО пкс ЗС РФ.

Ярослав Бородін

За даними джерел, командував тактичною авіаційною групою, залученою до атаки, командував 36-річний російський військовий Ярослав Бородін.

Він бере участь у війні проти України з 2023 року. На момент удару по Комишувасі він командував тактичною авіаційною групою №5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ.

Він народився в Казахстані, має російське громадянство, в армії РФ служить 14 років. Нині живе в Октябрському Волгоградської області Росії. Воєнний злочинець одружений і виховує п’ятирічного сина.

Полковник Федір Зубаков

За даними ГУР, удар по Комишувасі спланував 42-річний полковник Федір Володимирович Зубаков, начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" армії РФ.

У соціальних мережах Зубаков викладає фотографії, на яких він позує у військовій формі на Красній площі в Москві, з дружиною та дітьми.

Капітан Сергій Єлісєєв

Одним із ідентифікованих ГУР російських льотчиків є 31-річний капітан Сергій Олександрович Єлісєєв. Він служить в армії РФ із 2015 року, а проти України воює з березня 2022-го, за даними наших джерел.

Сторінки його в соцмережах закриті, проте журналістам вдалося знайти відкритий Telegram-канал його дружини Дар’ї. На одному з відео її каналу – гендер-паті, під час якої Єлісєєви дізнавалися стать дитини. На цих фото та відео "Слідство.Інфо" впізнали інших російських військових льотчиків, яких ГУР пов’язує з атакою на Комишуваху.

Лейтенант Родіон Плотніков

Ще один із причетних – старший лейтенант Родіон Сергійович Плотніков. За даними розслідування, у російській армії він служить із серпня 2016 року. В анкетах на фінансових сервісах Плотніков сам вказував, що працює штурманом і пов’язаний із військовим містечком при Челябінському вищому військовому авіаційному Червонопрапорному училищі штурманів.

Він неодноразово звертався по позику, і в графі "адреса" вказав контакти військової частини №77978. Це та сама частина, що згадується у повідомленні ГУР.

Вадим Перехрест

На вечірках у Єлісєєва світиться ще один льотчик зі списку ГУР – лейтенант Вадим Олегович Перехрест. Його сторінки в соцмережах закриті, а його дружина Ірина в заблокованій соцмережі "ВКонтактє" публікувала фото з ним з весілля, а в травні 2025 року – фото з донькою.

За даними джерел "Слідства.Інфо", він служить у російській армії п’ять років і перебуває у військовій частині, яку ГУР пов’язує з атакою на Комишуваху. На війні проти України, за даними розслідування, він із жовтня 2026 року.

Микита Ігнатьєв

Ще один російський льотчик – старший лейтенант Нікіта Вікторовіч Ігнатьєв. За інформацією розслідування, він бере участь у війні проти України з вересня 2022 року. Фото Ігнатьєва можна знайти на сторінках його дружини Тетяни – вона публікувала їхні весільні світлини, а згодом – фотосесію перед народженням сина.

Дмитро Звєрєв

37-річний капітан Дмитро Звєрєв. Він служить у російській армії з травня 2012 року, одружений, виховує сина та доньку.

Максим Соколенко

Ще один воєнний злочинець – старший лейтенант Максим Соколєнко. Йому 27 років, у російській армії служить із серпня 2015 року. У 2023 році одружився, а влітку 2026-го у нього народився син.

Зазначається, що наразі жодній особі у цьому кримінальному провадженні про підозру не повідомили.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Комишувасі Запорізької області завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ударів РФ керованими авіаційними бомбами, яких окупанти завдали 2 листопада. Внаслідок цієї підступної атаки ворога загинули 72 людини, ще четверо залишаються зниклими безвісти. За цей час росіяни 11 разів обстріляли селище. Девʼять атак було безпосередньо по місцю проведення робіт. Унаслідок цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників, пошкоджена техніка.