ISW: заяви Путіна щодо ситуації на фронті вже нагадують галюцинації

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про успіхи окупаційної армії РФ на фронті у вересні 2026 року відірвані від реальності. Фантазії військового злочинця настільки перебільшені, що викликають асоціації з галюцинаціями.

Як і в попередні місяці, заяви Путіна про ситуацію на передовій у вересні не відображають реального стану речей. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Вигадані перемоги Кремля

Путін заявив, що лише за вересень 2026 року російські війська нібито захопили 1301 квадратний кілометр території України. За його словами, це в 2,5 рази перевищує показники попередніх місяців.

Однак експерти ISW наголошують, що ці цифри не мають нічого спільного з реальними подіями на передовій. Більше того, агресор зазнав у вересні одних із найвагоміших втрат за всі роки війни.

Реальна динаміка на фронті

Замість масштабного наступу російська армія насправді втрачає позиції. За даними ISW, за вересень 2026 року російські війська зазнали чистих втрат територій у розмірі 80,81 квадратного кілометра.

З урахуванням зон проникнення, де окупантам так і не вдалося закріпити контроль, показники чистих втрат РФ сягають 175,18 квадратних кілометрів.

Когнітивна війна та культура брехні

Експерти зазначають, що подібна дезінформація з боку Путіна спрямована на ведення когнітивної війни — створення хибного враження про "всеосяжний наступ" Росії.

При цьому аналітики поки що не можуть точно визначити причину таких абсурдних заяв: чи свідомо Путін озвучує брехню, чи сам став жертвою вигаданих звітів, що виникають через глибоко вкорінену в російському військовому командуванні "культуру брехні".

Ситуація на фронті. Джерело: Інститут вивчення війни

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія готується до нових масштабних наступальних операцій у Донецькій області, зокрема в районі Слов’янська та Краматорська. Ветеран війни, громадський активіст і юрист Олег Симороз заявив, що додаткова мобілізація в РФ, на його думку, пов’язана з підготовкою до штурму цих міст.