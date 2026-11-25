Італія збирається списувати частину винищувачів Eurofighter Typhoon: розглядається варіант передачі їх Україні

В уряді Італії розглядають можливість передачі Україні частини свого парку винищувачів Eurofighter Typhoon. Йдеться лише про літаки першого покоління, які в італійських повітряних силах збираються списувати. Це не менше 10, але не більше 20 бортів.

Як пише La Repubblicа, Україна протягом кількох тижнів зверталися до Італії з проханням надати винищувачі, тому у Римі й розглядають таку можливість. Проте "не все так просто", зазначає Defence Express.

Політичний аспект

Eurofighter Typhoon. Джерело: US Air Force

Повітряні сили Італії вирішили позбавитися винищувачів Eurofighter Typhoon серії Tranche 1, оскільки їхні електронні системи не підлягають модернізації. Саме ці літаки й пропонується передати українцям.

Але в правлячій більшості італійського уряду, навіть у найближчому оточенні її очільниці Джорджі Мелоні, є противники військової допомоги Україні. Вони виступали і проти надання українцям тринадцятого (за італійським підрахунком) пакета допомоги, і стверджують, що не голосуватимуть за новий законопроєкт стосовно постачання озброєння Україні у 2027 році.

Причому постачання іншим країнам італійської військової техніки, яка лише має бути знята з озброєння, але ще не знята, повинно пройти погодження у парламенті.

Тож питання вже передали італійським законодавцям.

Про що мова

Eurofighter Typhoon. Джерело: US Air Force

В Defense Express вважають, що загалом в ПС Італії трохи більше 90 бортів Eurofighter Typhoon. З них до 26 одиниць становлять Tranche 1.

"Це перша серія, яка має доволі обмежені можливості та заточена саме на повітряні перехоплення з досить обмеженим озброєнням, особливо для ударів по землі. Також Tranche 1 покладається на старішу авіоніку, комп’ютери та радари. Навіть після покращення ці винищувачі залишаються досить обмеженими та, наприклад, не можуть використовувати крилаті ракети Taurus і далекобійні Meteor проти носіїв КАБів", – зазначає видання.

І хоча модернізація Tranche 1 можлива, з фінансової точки зору вона невигідна – настільки, що військові віддають перевагу списанню та закупівлі нових бортів.

Наразі Eurofighter Typhoon Tranche 1 італійці використовують для протиповітряної оборони, перехоплень та навчання пілотів. Очікується, що їх всі спишуть до 2029 року, що і відкриває можливість для передачі Україні. Потенційно "навіть з обмеженими можливостями ці літаки зможуть ганяти дрони", зауважують експерти Defense Express.

Що передувало

Eurofighter Typhoon. Джерело: US Air Force

Окремо видання нагадує, що Британія теж списала свої старі Eurofighter Typhoon Tranche 1 та відмовилася передавати їх Україні. Однією з причин відмови у передачі тоді називали бажання зосередити ресурси на постачанні ПС ЗСУ одного літака.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Німеччині відбувся перший політ новітнього винищувача Eurofighter Typhoon у модифікації Tranche 4. Цей літак вважається одним із найсучасніших у Європі та має суттєво посилити можливості Люфтваффе. Оновлена версія отримала технології, які можуть зробити її серйозним суперником для російських Су-35 і Су-57.