"Карта опору". Вперше оприлюднено результати діяльності українського підпілля на ТОТ

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України вперше оприлюднюють інтерактивну хроніку українського спротиву на тимчасово окупованих і деокупованих територіях України.

Інтерактивна мапа, розроблена ССО ЗСУ, систематизує та наочно відображає публічно відомі й підтверджені заходи Руху опору ССО ЗСУ, а також самоорганізованого цивільного спротиву. Ресурс висвітлює як активний, так і ненасильницький опір українських громадян в окупації, надаючи деталізований таймлайн дій та відповідні новинні матеріали в розрізі регіонів.

"Наш спротив щодня тільки набирає обертів. За кожною позначкою на цій карті стоять люди, які в умовах окупації продовжують чинити спротив і зберігати зв’язок з Україною. Українці на ТОТ продовжують діяти – кожен у той спосіб, який доступний і безпечний для нього. Водночас те, що можна побачити на карті, – лише невелика частина значно ширшого масштабу спротиву", – зазначає представник Руху опору ССО ЗСУ.

Оприлюднена мапа не відображає всього обсягу проведених заходів. Значна частина діяльності українського підпілля залишається суворо непублічною доти, доки її розголошення може становити загрозу для безпеки учасників руху спротиву, їхніх родин або виконання подальших спеціальних завдань.

Ознайомитися з інтерактивною мапою можна на офіційному сайті за посиланням.

У ССО наголошують: спротив на окупованих територіях може мати різні форми – від збереження української мови, культури й традицій вдома до активних дій проти ворога, зокрема диверсій на об’єктах, які використовують російські окупаційні сили.

Участь у Русі опору є добровільною та конфіденційною. Підготовка та координація осіб, залучених до діяльності Руху опору, належать до завдань Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це дає змогу громадянам, які готові чинити спротив окупації, діяти організовано та сприяти Силам оборони і безпеки України. Головною метою Руху опору є всебічне сприяння Силам оборони і безпеки України у звільненні українських територій від російських окупантів.