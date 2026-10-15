"Каскадний ефект": в ISW розкрили, як операція "Вівальді" ламає плани ворога. Карта

Українські контратаки в межах операції "Вівальді" на Лиманському напрямку впливають на плани російських військ щодо охоплення так званого "фортечного поясу" Донеччини. Водночас окупанти продовжують наступальні дії поблизу Слов’янська, Костянтинівки та Покровська.

Однак підтвердженого просування на більшості цих ділянок не зафіксовано. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 жовтня 2026 року.

Головна мета російського наступу на Донеччині – захоплення "фортечного поясу" та встановлення контролю над усією територією області. Для цього російське командування намагається просуватися одночасно з півночі, сходу, півдня та південного заходу.

На Лиманському напрямку російські війська продовжували наступальні дії на північний схід і південний схід від міста 13 та 14 жовтня. Водночас аналітики не зафіксували підтверджених територіальних здобутків окупантів. Захоплення Лимана та переправа через річку Сіверський Донець мають допомогти росіянам розширити охоплення українських оборонних позицій.

Мапа. Джерело: ISW.

На схід від Слов’янська загарбники атакували поблизу Кривої Луки, Миколаївки, Пискунівки та Каленика.

Російський військовий блогер 13 жовтня стверджував, що українські сили припинили контратаки через Сіверський Донець із Озерного в напрямку Кривої Луки, проте продовжують діяти на інших, не уточнених ним ділянках. Ці повідомлення не дають підстав стверджувати, що українські контрнаступальні дії на напрямку повністю припинилися.

Щодо заяв Міністерства оборони Росії про наступальні дії поблизу Семенівки, Слов’янська та Краматорська. Ці населені пункти розташовані далеко від максимальної межі підтвердженого російського просування. Такі заяви можуть бути частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на створення враження, що українська оборона руйнується, хоча доступні дані цього не підтверджують.

Поблизу Костянтинівки російські війська продовжували наступати в місті та навколо нього, однак підтверджених територіальних здобутків за 13-14 жовтня аналітики не зафіксували. Водночас пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив про просування окупантів на північ від Приюту, на захід від Костянтинівки. Цю заяву ISW не навів як підтверджене просування.

На Покровському напрямку російські сили намагаються дістатися адміністративного кордону Дніпропетровської області. Російське командування змістило пріоритет із районів Удачного та Котлиного на Сергіївку. Вона розташована на північний захід від Удачного, на південь від автошляху Е-50 Покровськ – Слов’янка.

За оцінкою української сторони, росіяни вважають цей район зручнішим для створення плацдарму, який міг би забезпечити подальші наступальні дії в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області.

Також, за повідомленням російського військового блогера, на Добропільському напрямку діють підрозділи 234-го десантно-штурмового полку РФ. Раніше ISW фіксував присутність окремих елементів цього полку поблизу Покровська в листопаді 2025 року, а в лютому 2026-го – на Запорізькому напрямку. Тому аналітики припускають, що підрозділи полку можуть бути розподілені між кількома ділянками фронту.

Російське командування продовжує намагатися охопити український "фортечний пояс" Донеччини з різних напрямків. Однак станом на 14 жовтня ISW не підтвердив значних змін лінії фронту на більшості ділянок, де тривали наступальні дії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що завдяки операції "Вівальді" на Лиманському напрямку у виконанні Третього армійського корпусу, суттєво зменшилася небезпека захоплення "поясу фортець", Слов’янсько-Краматорської агломерації. Операція серед іншого мала й потужний психологічний ефект, адже продемонструвала українцям, що ЗСУ можуть наступати. Водночас напередодні настання холодної пори року, зими, варто бути обережними із наступами і проводити їх лише у разі, якщо вони не пов'язані із великими втратами.

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