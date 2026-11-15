Харків – під ударом FPV-дронів: пошкоджено цивільне авто, маршрутки і пожежну машину. Є поранені

Росіяни від ранку завдають ударів по Харкову

У неділю, 15 листопада, російська армія вчергове атакувала Харків. Внаслідок ударів FPV-дронами пошкоджені автівка, маршрутка та пожежна машина.

Постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомили очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов та прокуратура Харкова.

Терор ворога триває

Так, зранку, 15 листопада, було зафіксовано щонайменше три влучання російських FPV-дронів.

Близько 08:15 у Салтівському районі російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу житлового будинку.

Наслідки атаки на Харків

Приблизно о 09:01 удар зафіксували в Київському районі. Унаслідок атаки пошкоджено скло на двох маршрутних автобусів.

Наслідки атаки на Харків

Згодом, близько 09:30, російський FPV-дрон повторно атакував місто, поціливши в пожежно-рятувальний автомобіль. У спецмашині пошкоджено скління та захисний каркас, також вибито вікна зупинки громадського транспорту.

"За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Наслідки атаки на Харків

Наслідки атаки на Харків

Вже о 14:11 Олег Синєгубов поінформував про ще одну дронову атаку, яка прийшлася по цивільному авто в Шевченківському районі.

Спочатку було відомо про двох постраждалих. Згодом їх кількість зросла до трьох осіб

"За попередньою інформацією, в Шевченківському районі троє людей постраждали внаслідок влучання ворожого дрону. Бригади екстреної медичної допомоги прямують на місце обстрілу", – уточнив посадовець.

Повідомлення. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 14 листопада російські війська атакували реактивним бойовим дроном Немишлянський район Харкова. На території одного з медичних закладів міста спалахнула пожежа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 11 листопада російські війська застосували реактивний "Шахед" для атаки на Салтівський район міста. Безпілотник влучив у дорожнє покриття, після чого загорівся легковий автомобіль із двома людьми всередині. Водій і пасажир загинули. Ще троє людей, зокрема 12-річна дівчинка, постраждали.