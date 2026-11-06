Хліба не бачили місяцями, мертвих хоронили в дворах: донька евакуйованих з Олешок розповіла, як батьки виживали в місті

Під час гуманітарної місії з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вдалося вивезти літнє подружжя. Їхня донька Світлана Сердюкова розповіла, що батьки пережили голод, постійні атаки російських дронів і важку зиму без опалення.

Через відсутність електрики померлих у місті не могли зберігати в моргах, тому людей ховали біля власних будинків. Подробицями жінка поділилася у коментарі "Суспільному".

Донька чотири роки чекала на порятунок батьків

Світлана Сердюкова виїхала з донькою з Олешок через пів року після початку окупації. Вона планувала облаштуватися на новому місці й забрати батьків, однак згодом евакуація стала надто небезпечною через заміновані дороги та постійні атаки російських дронів.

Лише 31 жовтня під час гуманітарної місії її батькам вдалося виїхати з населеного пункту. Нині вони перебувають у київській лікарні. За словами Світлани, рідні змінилися до невпізнаваності, а її мати схудла на 15 кілограмів.

В Олешках зв'язок з батьками був дуже обмежений, адже мобільний телефон ловив мережу лише в одному кутку будинку.

"Тобто ти виходиш в місто і вже звʼязку немає. І я розуміла, що тільки вони вийдуть – я втрачу з ними звʼязок. Але сказала їм, що буду бачити їх в медіа, їх зніматимуть журналісти, ми будемо стежити", – пригадала Сердюкова.

Спочатку Світлана не змогла розгледіти батьків на відео журналістів і не знала, чи вдалося виїхати їхнім сусідам. Вона домовилася, що рідні повідомлять про евакуацію, щойно сядуть у літак, однак звістку отримала лише після їхнього приземлення в Білорусі. Згодом жінка все ж побачила батьків на кадрах білоруських медіа.

Як пенсіонери виживали в окупації

Світлана розповіла, що через постійний голод та небезпеку в окупованих Олешках подружжя ледь не померло від виснаження.

"На старості літ мало з голоду не померли. Там могло прилетіти в будь-який момент. Хліба ми декілька місяців не їли. Кожні три хвилини летіли дрони: виходиш на подвір'я – летять. Стаєш у позу собаки, пересуваєшся, щоб бачили, що людина похилого віку. Люди приходять на ринок, а від вибухів відриває руки та ноги".

За словами Світлани, протягом останніх шести місяців батькам дедалі важче було знаходити їжу. Магазини в Олешках не працювали, а відвідувати ринок було небезпечно через постійні атаки російських дронів.

"Були кури. Вони яйцями могли поділитися із сусідами, з якими вони дружили, бо ті саджали городину. І таким чином були помідори та кабачки. Картоплю вони зібрали зараз восени. Мама, коли обрізала картоплю, пагони від неї повідрізала і спробувала їх посадити. З них вони змогли зібрати два відра картоплі", – наголосила донька евакуйованих.

За словами Світлани, через відсутність електроенергії в Олешках не працювали холодильники в морзі, тому померлих не могли там зберігати. Місцевим жителям доводилося ховати померлих просто біля своїх осель. Тоді батьки жінки вирішили:

"Якщо щось, то шукайте нас потім в городі", – процитувала їх Сердюкова.

Тато Світлани Сердюкової. Джерело: "Суспільне"

Минулу зиму батькам Світлани довелося переживати в складних умовах, адже у будинку не було газу й опалення. Електроенергію забезпечувала сонячна станція, встановлена після підтоплення міста у 2023 році. Щоб зігрітися, подружжя облаштувало в підвалі місце з буржуйкою та перебувало там.

Світлана зазначає, що без організованої гуманітарної місії батьки навряд чи змогли б самостійно залишити окуповане місто.

Мама Світлани Сердюкової. Джерело: "Суспільне"

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп виступила посередницею під час домовленостей між Україною та Росією щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Вона разом зі своїм представником працювала з керівництвом обох країн.

Завдяки її особистому залученню вдалося реалізувати цю гуманітарну ініціативу та евакуювати цивільних. Евакуйовані мешканці Олешок Херсонської області повернулися до України, прибувши через територію Білорусі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за посередництво в організації припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, звідки вдалося евакуювати цивільних. Він заявив, що Україна підтримуватиме продовження цієї ініціативи.