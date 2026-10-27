Хотів "легких" грошей: таксист із Джакарти став кулеметником в армії Путіна і був ліквідований на Донбасі. Фото

У Донецькій області українські військові ліквідували громадянина Індонезії, який приїхав убивати українців за гроші. 48-річний Тауфік Мухаммад підписав контракт на рік, але загинув майже одразу – під час свого першого бою.

Кремль обіцяв йому "легкі гроші" за участь у бойових діях. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Що відомо про найманця

Українська розвідка встановила особу іноземного найманця, який воював на боці російських окупаційних військ і був ліквідований в Україні. Йдеться про громадянина Індонезії Тауфіка Мухаммада (Taufiq Muhammad), який народився 22 травня 1978 року в місті Соронг.

До поїздки до Росії Тауфик жив у місті Сурабая на острові Ява. На батьківщині він працював таксистом у Джакарті, а також менеджером в аграрній компанії. Крім того, мав досвід роботи у Сполучених Штатах і володів англійською мовою.

Індонезієць повірив росіянам. Джерело: ГУР МО України

Контракт найманця. Джерело: ГУР МО України

Контракт найманця. Джерело: ГУР МО України

Жага легкої наживи

Російські вербувальники знайшли Тауфіка через надіслане резюме в пошуках роботи, тож, імовірно, індонезієць повірив обіцянкам "легкого заробітку" й вирушив до Москви. Фактично він став черговою жертвою російської схеми вербування іноземців на злочинну війну через обман.

19 квітня 2026 року Тауфік підписав контракт із російськими окупаційними військами в підмосковному Корольові. Строк служби становив один рік – типовий для іноземців, яких Росія вербує для участі у війні проти України й використовує як "одноразову" піхоту.

Найманця призначили кулеметником і направили до навчального центру під Воронежем. Там він пробув лише півтора тижня. Уже на початку травня індонезійця перекинули на тимчасово окуповану територію України.

Ліквідований у першому бою

Тауфик загинув під час свого першого бою. Це сталося під час спроби просування російських військ від населеного пункту Зелена Долина в Донецькій області у напрямку Новоселівки та Дробишевого.

У ГУР МО України зазначили, що кожен іноземець у лавах російської окупаційної армії, яка потрапила в скрутне становище, може врятувати життя – здатися в полон через бот проєкту "Хочу жить".

Найманця вбили в першому бою. Джерело: ГУР МО України

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