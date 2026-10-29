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"Хотят ли русские войны?". Історія дала відповідь
Російський диктатор Володимир Путін
"Хотят ли русские войны?"
Пам’ятаєте таку радянську пісню?
Там ще пропонували запитати у тиші, у солдатів, у берізок, чи хочуть росіяни війни.
А я пропоную запитати в історії.
Отже, Росія з 1991 року. Лише 35 років "миролюбності".
19911992 – Грузія. Південна Осетія.
1992 – Молдова. Придністров’я.
1992 – Грузія. Абхазія.
1992 – Таджикистан. Громадянська війна.
1994 – Чечня. Перша війна.
1999 – Чечня. Друга війна.
2008 – Грузія. Вторгнення, окупація територій.
2014 – Україна. Крим, Донбас.
2015 – Сирія. Бомбардування, підтримка Асада.
2017-2020-ті – Лівія. Російські найманці.
2018 – Центральноафриканська Республіка. Російські найманці.
2021 – Малі. Російські найманці та військові.
2022–дотепер: Україна. Повномасштабне вторгнення.
І це ще далеко не повний перелік.
Завжди росія регулярно кудись лізе, когось "звільняє", когось "захищає", когось "денацифікує". І чомусь після кожного такого акту миролюбності залишаються руїни, могили й окуповані території.
І тепер нам розповідають, що росія готова до миру.
Серйозно?
Я вважаю, що росію до миру здатна схилити лише українська система примусу до миру.
І вона вже працює.
Кожен зупинений оборонний завод.
Кожен зірваний військовий контракт.
Кожен знищений склад боєприпасів.
Кожен виведений із ладу російський НПЗ, що забезпечує воєнну машину.
Кожен уражений військовий дата-центр.
Кожен знищений військовий літак, корабель чи ракетний комплекс.
Дуже хотілося би повернутися до роботи з НПЗ і логістикою по нафті, бо лише за цей тиждень з порту Новоросійськ було відвантажено нафти на 2,8 млрд доларів (((
Це не просто втрати росії. Це кроки до миру.
Бо мир для кремля починається не з доброї волі, а з усвідомлення, що продовжувати війну стає дорожче, ніж її закінчити.
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