Ховався за дверима: на Тернопільщині чоловік викликав поліцеських, щоб влаштувати на них "полювання"

На Тернопільщині нетверезий чоловік викликав правоохоронців, бо вирішив влаштувати на них "полювання". Він ховався за дверима із зарядженою рушницею, але патрульний встиг вибити зброю з його рук.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. Зловмисника затримали та оголосили підозру.

Подробиці інциденту

За наявною інформацією, на лінію 112 зателефонував чоловік, який представився мисливцем і заявив, що має зброю та хоче стріляти в поліцейських. Він наполягав, щоб правоохоронці приїхали на місце. На виклик прибув екіпаж патрульної поліції.

Під час спілкування з правоохоронцями, які намагалися його заспокоїти, чоловік тримав у руках гладкоствольну рушницю та ховався за дверима.

"Один з поліцейських миттєво вибив з рук зловмисника зброю і цим запобіг нещастю, адже рушниця була споряджена набоями і готова до здійснення пострілів", – йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує в'язниця

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза вбивством працівникам правоохоронного органу). У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 жовтня у Кропивницькому чоловік кинув у правоохоронців гранати, розпочав стрілянину з автоматичної зброї та втік. Кілька годин у центральній частині міста тривала спеціальна поліцейська операція "Грім".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Харкові чоловік напав із ножем на поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.