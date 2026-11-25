"Химера" знаходить кожну шпарину в обороні окупантів: прикордонники показали, як б'ють по ворожих укриттях на півночі. Відео

На Північно-Слобожанськлму напрямку по укриттях російського окупаційного війська б'ють воїни-прикордонники. Захисники України відслідковують ворожі позиції та проводять системну роботу із їхнього знищення.

Відео ударів по противнику в середу, 25 листопада, опублікувала в Telegram Державна прикордонна служба. Це кадри, зняті FPV-дронами, що дісталися до своїх цілей.

"Химера" знаходить кожну шпарину в обороні окупантів", – заявили у ДПСУ.

Укриття загарбників на півні... Джерело: скриншот ролика Розгорнути

"Химера" – це підрозділ безпілотних систем у складі 105-го прикордонного загону ім. князя Володимира Великого. Саме ці воїни провели операції, продемонстровані на відео.

Вороже укриття. Джерело: скриншот ролика

Сили оборони України продовж... Джерело: скриншот ролика Розгорнути

"Українські безпілотники знищують військові об'єкти росіян: прикордонники вполювали ворожий транспорт, особовий склад і укриття, де окупанти намагалися сховатися", – повідомили у пресслужбі.

Північно-Слобожанський напря... Джерело: скриншот DeepStateMAP Розгорнути

Повний текст повідомлення. Джерело: скриншот Telegram-каналу

Як писав OBOZ.UA:

– Російські окупанти й далі залишаються лише витратним матеріалом для свого військово-політичного командування та зазнають величезних втрат особового складу. Підрозділи Сил оборони показали відео невдалої спроби російського військового сховатися від удару БпЛА у зруйнованому гаражі.

– РФ намагається компенсувати величезні втрати окупаційних військ за допомогою прихованої мобілізації. За даними британської розвідки, щомісяця кремлівська армія втрачає на фронті від 30 до 40 тисяч осіб убитими й пораненими.