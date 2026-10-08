Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

У Прилуках Чернігівської області в ніч на 8 жовтня тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.

Серед убитих росіянами людей – п’ятеро дітей. Про це повідомили в ДСНС України.

Ліквідація наслідків атаки

Рятувальники поінформували, що пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Через суті після ракетного удару кількість жертв у результаті удару РФ по Прилуках зросла до 22 людей.

Ще 54 особи травмовано, у тому числі 7 дітей. Під час рятувальної операції співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, у тому числі одну дитину.

Станом на 7:30 ранку 8 жовтня рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

В обласній адміністрації заявили, що у п'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, багато квартир пошкоджено. Також російські ракети потрапили по підприємству та житловому сектору. Ще росіяни атакували у Прилуках Центр дитячої та юнацької творчості.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки та документують чергові воєнні злочини.

Наслідки терору у Прилуках. Джерело: ДСНС

Окупанти вбили мирних жителів. Джерело: ДСНС

На місці атаки працюють рятувальники. Джерело: ДСНС

Ворог убив десятки людей. Джерело: ДСНС

Наслідки теракту. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед убитих росіянами людей є діти.

Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.