Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео
Кількість жертв внаслідок уд...
Джерело: ДСНС
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У Прилуках Чернігівської області в ніч на 8 жовтня тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.
Серед убитих росіянами людей – п’ятеро дітей. Про це повідомили в ДСНС України.
Ліквідація наслідків атаки
Рятувальники поінформували, що пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Через суті після ракетного удару кількість жертв у результаті удару РФ по Прилуках зросла до 22 людей.
Ще 54 особи травмовано, у тому числі 7 дітей. Під час рятувальної операції співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, у тому числі одну дитину.
Станом на 7:30 ранку 8 жовтня рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.
В обласній адміністрації заявили, що у п'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, багато квартир пошкоджено. Також російські ракети потрапили по підприємству та житловому сектору. Ще росіяни атакували у Прилуках Центр дитячої та юнацької творчості.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки та документують чергові воєнні злочини.
Наслідки терору у Прилуках.
Джерело: ДСНС
Окупанти вбили мирних жителів.
Джерело: ДСНС
На місці атаки працюють рятувальники.
Джерело: ДСНС
Ворог убив десятки людей.
Джерело: ДСНС
Наслідки теракту.
Джерело: ДСНС
Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед убитих росіянами людей є діти.
Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.
Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.
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