"Клянусь": полонений окупант зізнався, що війська Путіна їхали на штурм Малої Токмачки під музику. Відео

Російський полонений окупант розповів, що під час першого штурму села Малої Токмачки на Запоріжжі його група їхала до села автомобілями під музику. За його словами, загарбники не очікували серйозного опору, однак українські захисники розбили їх ще на підступах до населеного пункту.

Згодом чоловіка знову відправили штурмувати ту саму ділянку фронту, і цього разу він одразу вирішив здатися українським військовим. Про це розповіли у проєкті "Хочу жить", відео оприлюднило Оперативне командування "Південь" СВ ЗСУ.

Пригоди росіянина у Малій Токмачці

Як зазначили у проєкті, Мала Токмачка стала символом невдалих спроб путінської армії захопити населений пункт, який вона штурмує вже п’ятий рік. Про особливості цих атак не з чуток знає військовий РФ Артем Калініченко, який двічі потрапляв у полон під час штурмів села. Обидва рази його відправляли на позиції українських захисників, однак він вижив і здався в полон.

"Стільки людей там лишається у цій Малій Токмачці. Це жах просто, скільки за цей час там залишилося людей. Говорили те, що ми там жодного опору не зустрінемо. У нас взагалі настрій був один. За підсумком я, грубо кажучи, всіх своїх хлопців залишаю там, сам дивом залишаюся живим. Сказали те, що ми повинні будемо заїжджати, але ми заїжджатимемо на машинах, тобто ми не пішки заходимо, у нас на кшталт відкритий коридор, те, що ми там ніякого опору не зустрінемо. Коли нам все розповідали і показували, чесно кажучи, у нас і думок не було те, що ми навіть туди не доїдемо…Клянусь, коли ми їхали, у нас музика грала", – розповів окупант.

Військовий РФ Артем Калініченко. Джерело: Скриншот

Втім замість солодких обіцянок військового керівництва, групу окупантів розбили ще на підступах до села. Поранений Артем зміг знайти укриття, кілька днів переховувався, а згодом вийшов на українських військових і здався в полон. Там йому надали допомогу, після чого чоловіка обміняли.

Повернувшись до Росії, Калініченко отримав обіцянку, що більше не воюватиме. Протягом кількох місяців він віддавав частину заробітку, сподіваючись залишитися в тилу, однак це не врятувало його від повторного відправлення на фронт. Удруге він знову опинився на Запоріжжі – біля тієї самої Малої Токмачки.

"Одного дня сказали: "Збирайся, тебе переводять назад у зведену роту штурмову". Сказали: "Людей не вистачає, зараз йде добір". А в нас реально великі втрати і в батальйону, і в полку. Ми там жереб тягнули, і я цей жереб (короткий. – Ред.) не витягнув… Але мені теж сказали: "Збирай речі, ти типу їдеш". Тікати в мене не було думок. Я чув за хлопців, які подалися в СЗЧ, яких знайшли, і їх з однією лопатою відправили. Коли сказали, що можна заходити, я краще зайду, і вже я в голові створював якийсь у себе план, щоб якось дістатися до ваших, скласти зброю і добровільно здатися, тому що в мене іншого виходу не було. І так і вийшло: дійшов, просидів там 4 дні, ну, на п'ятий день виходить, мене взяли (в полон. – Ред.)", – наголосив військовий РФ.

Тепер, додали у проєкті, Калініченко "дякує Богу та українцям, що все склалося саме так" і він залишився живий.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Як повідомляв OBOZ.UA, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон російського офіцера, який почав воювати проти України з першого дня повномасштабної війни. Полонений розповів про величезні втрати російської армії та поскаржився, що залишки особового складу відправляють на безглузді штурми.