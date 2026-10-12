"Книга катів" оприлюднила дані десятків російських суддів, причетних до фабрикування вироків полоненим українцям

Проєкт "Книга катів українського народу" оприлюднив імена 49 російських військових суддів, які виносили обвинувальні вироки українцям, зокрема військовополоненим. Від серпня 2022 року судді двох окружних військових судів РФ засудили щонайменше 352 громадян України.

Про це йдеться вматеріалі проєкту. Автори проаналізували матеріали кримінальних справ і встановили особи 26 суддів Південного окружного військового суду РФ та 23 суддів 2-го Західного окружного військового суду РФ. Підготовка обвинувачень супроводжувалася катуваннями полонених.

Скільки українців засудили російські суди

За даними проєкту, із серпня 2022 року судді Південного окружного військового суду РФ винесли щонайменше 128 обвинувальних вироків громадянам України. Ще 224 українців засудили в 2-му Західному окружному військовому суді, де справи розглядали за аналогічною схемою.

На момент підготовки дослідження в провадженні цих суддів залишалося щонайменше 150 справ.

Загалом від 2022 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив обвинувальні вироки у 436 справах проти громадян України. Подібні справи розглядали й інші військові суди РФ, однак їх було менше.

За що засуджують українських полонених

Найчастіше українцям висувають обвинувачення за статтями 205.3 і 205.4 Кримінального кодексу РФ. Перша стосується "проходження навчання з метою терористичної діяльності", друга – "участі в терористичній спільноті".

За цими статтями засудили переважну більшість українських захисників "Азовсталі". Найчастіше їм призначають 13 або 18 років позбавлення волі, а в окремих випадках – довічне ув'язнення.

Катування під час підготовки справ

За свідченнями українських військових, звільнених із полону, фабрикування кримінальних справ супроводжувалося багатогодинними допитами та систематичними катуваннями. Серед методів насильства, про які розповідали колишні бранці, – електрошок, побиття, імітація розстрілу та сексуальне насильство.

За оцінками звільнених військових, лише близько 30% випадків застосування сили були спрямовані на отримання конкретних "зізнань". В інших випадках насильство використовували, щоб залякати полонених і підготувати їх до подальших допитів у слідчих.

Після завершення основного етапу підготовки справ українців, яких мали судити в Південному окружному військовому суді, переводили до СІЗО №1 у Ростові-на-Дону. За даними проєкту, умови утримання там були менш жорсткими, що могло допомогти приховати сліди катувань перед появою полонених у суді.

Аналіз вироків засвідчив, що судовий розгляд здебільшого обмежувався двома формальними етапами тривалістю приблизно по 30 хвилин кожен: оголошенням обвинувачення та проголошенням вироку. Як зазначають автори дослідження, повноцінного вивчення доказів, допиту свідків і належного захисту підсудних фактично не було.

Які судді виносили вироки українцям

Список суддів, особи яких встановлено за результатами ідентифікаційної роботи та аналізу матеріалів кримінальних справ.

2-й Західний окружний військовий суд рф

Суддя Бакін Віталій Володимирович виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Бєлоусов Олег Олександрович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Борісов Едуард Борисович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Бровко Сергій Володимирович виніс обвинувальні вироки відносно шести громадян України.

Суддя Владіміров Роман Вікторович виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Другаченко Ігор Володимирович виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Жидков Тимур Георгійович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно 15 громадян України.

Суддя Зубов Євгеній Васильович виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Іванов Дмитро Юрійович виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Какадаєв Антон Ігорович виніс обвинувальні вироки відносно 15 громадян України.

Суддя Кіфоренко Роман Іванович виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Кондратьєв Олександр Михайлович виніс обвинувальні вироки відносно 10 громадян України.

Суддя Краснов Вадим Володимирович виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Кривошеєв Сергій Петрович виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Массін Юрій Олександрович виніс обвинувальні вироки відносно 17 громадян України.

Суддя Морозов Андрій Олександрович виніс обвинувальні вироки відносно 17 громадян Україн.

Суддя Нассуха Олександр Германович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно одного громадянина України.

Суддя Нікітчук Ігор Володимирович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно 15 громадян України.

Суддя Плужніков Андрій Вікторович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Репета Костянтин Миколайович виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Сай Василь Олексійович виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Семін Ігор Васильович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно 10 громадян України.

Суддя Тришкін Альберт Вікторович виніс обвинувальні вироки відносно 19 громадян України.

Південний окружний воєнний суд рф

Суддя Безгуб Ілля Миколайович виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Васильчук Миколай Юрійович (дані уточнюються) виніс обвинувальний вирок відносно одного громадянина України.

Суддя Вовченко Денис Віталійович виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Волков Олег Валерійович (дані уточнюються) розглядає одну справу.

Суддя Галкін Денис Олександрович виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Генералов Олександр Васильович виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Горєлов Сергій Михайлович виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Губарєв Павло Юрійович виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Довлатбекян Гурген Сержикович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Жагінов Арслан Іванович виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Костін Ігор Володимирович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Крівцов Кирило Миколайович виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Лачінов Сакіт Єскерханович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Магомадов Олексій Абдулмажитович (дані уточнюються) розглядає одну справу.

Суддя Мамєдов Віталій Вікторович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Машуков Тімур Хабасович виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Мінашкін Андрій Миколайович виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Нікітін Максим Михайлович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Образцов Сергій В'ячеславович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Опанасенко Валерій Сергійович виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Простов Костянтин Ігорович виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Сапрунов Роман Вікторович виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Степанов Денис Васильович виніс обвинувальні вироки відносно п'яти громадян України.

Суддя Тєрєнтьєв Олег Дмитрович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Черепов Олег Олександрович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Шалаєв Артем Олександрович виніс обвинувальні вироки відносно п'яти громадян України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що проєкт "Книга катів українського народу" оприлюднив дані російських військових і підполковника ФСБ Сергія Олейничука, причетних до катувань мирних жителів Димера на Київщині під час окупації у 2022 році. За даними проєкту, окупанти незаконно вивезли до Росії щонайменше 42 місцевих жителів, а ще 24 цивільні особи досі перебувають у полоні.