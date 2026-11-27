Командування армії РФ погрожує відправити командирів на штурм через відсутність просування на Запорізькому напрямку – "Атеш"

У російській армії погрожують відправити командирів взводів і рот безпосередньо на штурми, якщо найближчими тижнями підрозділи не досягнуть просування на Запорізькому напрямку. Тиск на командирів посилився через невідповідність між реальним становищем російських військ і доповідями, які раніше передали вищому керівництву.

Про це повідомляє військовий рух кримських татар "Атеш" із посиланням на свого агента зі штабу угруповання військ "Схід". За його інформацією, керівництво угруповання вимагає від командування 5-ї та 36-ї загальновійськових армій будь-якою ціною виправити ситуацію на фронті.

Йдеться про необхідність привести реальне становище справ у відповідність до раніше поданих доповідей.

Командирів армії РФ выдправлять на штурм. Джерело: Рух кримських татар "Атеш"

Тиск на командирів

За даними агента, командування 5-ї та 36-ї армій, зі свого боку, чинить тиск на керівництво 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї армії, а також 37-ї та 64-ї окремих мотострілецьких бригад 36-ї армії.

Російські підрозділи не досягли рубежів, про які раніше доповідали вищому командуванню. За попередніми звітами, вони вже мали вийти до околиць Новомиколаївки Запорізької області та Покровського Дніпропетровської області.

Водночас фактична ситуація на фронті, за інформацією "Атеш", суттєво відрізняється від цих доповідей.

Розрив між звітами

Агент руху описав ситуацію у штабі як спробу негайно усунути розбіжності між офіційними звітами та реальною обстановкою на карті.

"Згори вимагають негайно закрити розрив між звітами та картою. В арміях тепер зриваються на командирах дивізій і бригад – відкрито попередили: якщо найближчими тижнями не буде просування, ваші командири взводів і рот самі підуть на штурми, а щодо командирів бригад ухвалять жорсткі кадрові рішення", – переказує його слова "Атеш".

За інформацією руху, він продовжує відстежувати ситуацію всередині російського угруповання та передавати отримані дані Силам оборони України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що спливли цікаві дані про російську дивізію, яка наступає на Запорізькому напрямку.