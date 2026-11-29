Коштує значно менше за ракети: в Україні випробують шведський перехоплювач дронів K200

Шведська оборонна компанія Nordic Air Defence (NAD) готується випробувати в Україні новий безпілотний перехоплювач K200. Тести відбуватимуться в реальних бойових умовах, щоб продовжити розробку апарата та підготувати його до виходу на різні ринки. Компанія також уже відкрила в Україні власний офіс із персоналом.

Про це повідомляє видання Breaking Defense. За інформацією журналістів, шведський стартап презентував K200 на початку листопада 2026 року. Серед потенційних цілей перехоплювача – російські безпілотники типу "Герань-3" та "Герань-4".

Перехоплювач K200. Джерело: Nordic Air Defence

K200 призначений для боротьби з різними безпілотними літальними апаратами. Однією з його головних переваг має стати низька вартість порівняно із зенітними ракетами, які використовують для знищення повітряних цілей.

Розробники також заявляють про можливість повторного заходу на ціль у разі промаху. Перехоплювач зможе не лише наздоганяти ворожий безпілотник, а й атакувати його за іншими траєкторіями.

Швидкість має значення

Для українських Сил оборони важливо, щоб подібні системи могли ефективно перехоплювати не лише звичайні ударні дрони, а й швидкісні повітряні цілі. Йдеться, зокрема, про реактивні безпілотники та невеликі крилаті ракети.

"Герань-5 К5-К", яка впала в... Джерело: defence-ua.com Розгорнути

Одним із прикладів є російський безпілотник "Герань-5 К5-К". За даними видання Defense Express, на окремих маневрах він може розвивати швидкість до 1000 км/год. Інший зразок – "Дань-Т", для якого раніше заявляли швидкість близько 500 км/год.

Разом із тим, точні характеристики K200 поки не розголошують. Відомо лише, що дальність його польоту перевищує 25 км, а за швидкістю він має випереджати попередню розробку компанії – перехоплювач Kreuger 100XR.

Для порівняння, Kreuger 100XR здатний розвивати швидкість понад 350 км/год. Однак наскільки швидшим буде новий K200 і чи вистачить його характеристик для перехоплення найшвидших російських реактивних дронів, поки невідомо.

Перехоплювач K200. Джерело: Nordic Air Defence

Перехоплювач K200. Джерело: Nordic Air Defence

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що німецький дрон-перехоплювач встановив світовий рекорд швидкості.