"Кожен постріл – мінус загроза": в "Хартії" показали чеську САУ Dita у бою. Фото
"Хартія" показала 155-мм САУ у бою.
Джерело: МВС/колаж OBOZ.UA
Українські артилеристи з бригади "Хартія" показали бойову роботу чеської самохідної гаубиці Dita – 55-мм установки, якою керує екіпаж лише з двох військових. Військові застосовують гаубицю у поєднанні з розвідувальними та ударними дронами.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Фото оприлюднив 2-й корпус НГУ "Хартія".
Як "Хартія" використовує САУ Dita
Артилеристи застосовують Dita у взаємодії з екіпажами розвідувальних та ударних БпЛА. Така зв’язка дозволяє виявляти цілі противника, передавати дані артилеристам і коригувати вогонь.
На кадрах військові розгортають гаубицю, працюють по цілі, а після пострілів готуються залишити позицію, щоб не дати противнику можливості завдати удару у відповідь.
Військові розгортають гаубицю.
Джерело: МВС
Військовий наводить ціль.
Джерело: МВС
У бригаді зазначають, що артилерія допомагає знищувати російські цілі, стримувати просування противника та прикривати українську піхоту.
"Кожен постріл – мінус загроза для наших захисників. Кожна знищена ціль – крок до перемоги", – зазначили у МВС.
САУ Dita працює по цілі.
Джерело: МВС
Що відомо про чеську САУ Dita
Dita – 155-мм самохідна гаубиця, розроблена чеською компанією Excalibur Army. Установка побудована на повнопривідному шасі вантажівки Tatra T815-7 із колісною формулою 8×8.
САУ може уражати цілі на відстані до 39 км і вести вогонь зі швидкістю до шести пострілів за хвилину.
Однією з особливостей Dita є високий рівень автоматизації. Основними бойовими процесами можна керувати дистанційно з броньованої кабіни екіпажу, а за певних умов – навіть за допомогою планшета.
Завдяки автоматизації екіпаж установки складається лише з двох військових. Це дозволяє зменшити кількість людей, які безпосередньо перебувають біля гармати під час бойової роботи.
Також Dita оснащена цифровими системами зв’язку та навігації, що дає змогу інтегрувати установку в сучасні мережі управління вогнем, зокрема ті, що використовуються країнами НАТО.
Як повідомляв OBOZ.UA, Нідерланди замовили в Чехії новітні гаубиці DITA для подальшої передачі Україні. Ця гаубиця становить собою сучасну вогневу систему, здатну завдавати ударів по цілях на відстані десятків кілометрів.
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