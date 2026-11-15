Кидали зброю і здавались: прикордонники розповіли, як брали полонених в рамках операції "Вівальді". Відео

Українські військові продовжують поповнювати обмінний фонд росіянами. Цього разу прикордонники розповіли, як брали полонених в рамках операції "Вівальді".

Відео з деталями було опубліковано в Telegram-каналі ДПСУ. Військові зауважують, що ворог не пручався, російські окупанти просто кидали зброю та здавались.

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"Під час операції "Вівальді" 3 армійський корпус разом з приданими підрозділами звільнили 277 км² та повернули під український контроль 16 населених пунктів. Окрім цього, українські сили оборони змогли відчутно поповнити обмінний фонд. Як полонених брали прикордонники з бригади "Помста" – дивіться у відео.

Деталі

Операція "Вівальді" – наступальна операція Третього армійського корпусу Збройних сил України на Лиманському напрямку, на півночі Донецької області. Її метою стало витіснення російських окупаційних військ із зайнятих позицій, відновлення контролю над територіями та зрив планів РФ щодо подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Раніше повідомлялось, що операція "Вівальді" зірвала плани російських окупантів щодо оточення українського Фортечного поясу з півночі та просування до Слов’янська. Однак командування країни-агресорки не відмовилося від початкового плану наступу на Лиманському напрямку.

Як писав OBOZ.UA, українські контратаки в межах операції "Вівальді" на Лиманському напрямку впливають на плани російських військ щодо охоплення так званого "фортечного поясу" Донеччини. Водночас окупанти продовжують наступальні дії поблизу Слов’янська, Костянтинівки та Покровська, але підтвердженого просування на більшості цих ділянок не зафіксовано.