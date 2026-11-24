Китай постачає Росії надувні копії танків і літаків для війни проти України – The Telegraph

Росія закуповує в Китаї надувні копії танків, літаків і гелікоптерів, щоб обманювати українську повітряну розвідку та маскувати справжні військові об’єкти. Використання таких дешевих макетів стало серйозною проблемою для Збройних сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ імпортувала з Китаю товари за спеціальним митним кодом щонайменше на 120 мільйонів доларів. Про це пише The Telegraph.

Скільки Росія витрачає на надувні макети

За даними торгово-аналітичної платформи Import Genius, з лютого 2022 року Росія імпортувала з Китаю товари на суму не менш як 120 мільйонів доларів за митним кодом, який використовують китайські виробники військових надувних муляжів.

Формально до цієї категорії входять і цивільні товари, зокрема надувні басейни та спортивний інвентар. Однак експерти зазначають, що такі обсяги імпорту дають змогу постачати значну кількість військових макетів-приманок.

Раніше Міністерство оборони РФ закуповувало подібні вироби в російського підприємства "Русбал". Водночас китайські постачальники, зокрема компанія Gauss, пропонують їх значно дешевше та мають великі виробничі потужності.

Чому Китай може нарощувати постачання

Науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Роберт Толласт зазначив, що виробництво таких макетів не належить до високотехнологічного оборонного сектору.

Тому, за його оцінкою, можливості Китаю щодо збільшення постачань цієї продукції до Росії є дуже значними.

Журналісти The Telegraph наголошують, що торгівля товарами подвійного призначення дозволяє Пекіну офіційно заявляти про нейтралітет і законність комерційних операцій, водночас підтримуючи російську армію в обхід міжнародних санкцій.

Військовий аналітик Майкл Кофман підкреслив, що без масштабної підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну понад чотири роки та самостійно витримувати таке навантаження.

Як надувні приманки впливають на війну

У The Telegraph нагадують, що використання хибних цілей є стандартною тактикою обох сторін війни. Україна також застосовує макети військової техніки, зокрема виготовлені з фанери.

Однак, за оцінкою журналістів, масштаби китайського промислового виробництва та низька вартість гумових приманок дають Москві помітну перевагу. Це дозволяє Росії виснажувати українські засоби ураження, змушуючи витрачати їх на хибні цілі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій логістиці російських окупантів. 23 листопада та в ніч на 24 листопада українські захисники уразили переправу противника на Донеччині та місце зосередження ворожих вантажівок у Брянській області РФ.