Китай продасть Росії обладнання для дронів, які окупанти застосовують для атак на Україну – The Insider

Китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology готова постачати Росії mesh-модеми для безпілотників, попри те, що їй прямо повідомили про військове призначення обладнання. Ці пристрої допомагають російським дронам підтримувати зв'язок і отримувати команди під час польотів углиб України.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider. Журналіст видання в Україні дослідив mesh-модем Xingkai Tech, виявлений у російському безпілотнику "Гербера". Щоб перевірити готовність виробника до співпраці, розслідувач видав себе за російського військового постачальника.

Скільки коштують модеми для російських дронів

Журналісти попросили китайського виробника розрахувати вартість партії з 500 модемів для заводу в Алабузі. Компанія виставила рахунок на 19,5 млн юанів – близько $2,87 млн, повідомляє The Insider.

Немаркований mesh-модем виро... Джерело: Ryan X для The Insider Розгорнути

Попри те, що потенційні покупці прямо вказали на військове призначення обладнання, виробник продовжив обговорювати угоду. Для оплати він запропонував рахунки в DBS Bank, Ping An Bank і China Merchants Bank.

За оцінкою The Insider, на Shenzhen Xingkai Technology припадає близько половини ринку потужних mesh-модемів, які використовують у російських безпілотниках "Герань" і "Гербера".

Дрон-приманка "Гербера". Джерело: Сергій Стерненко

Як mesh-модеми допомагають російським безпілотникам

Mesh-мережа – це система зв'язку, у якій пристрої передають дані один одному через проміжні вузли. Завдяки цьому безпілотники можуть ретранслювати сигнали й підтримувати зв'язок навіть із тими апаратами, які перебувають поза зоною прямого зв'язку з оператором.

Технологія дає змогу передавати команди російським дронам під час польотів на значні відстані, зокрема вглиб України. Безпілотники можуть отримувати команди вже в повітрі та керуватися вручну, використовуючи прогалини в українській протиповітряній обороні.

Як зазначає The Insider, китайські компоненти є важливою складовою систем зв'язку, які використовують у російських ударних безпілотниках.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські окупанти почали оснащувати mesh-модемами й ударні безпілотники "Молнія". Військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що раніше таке обладнання встановлювали на дрони "Герань/Shahed" і "Гербера", а тепер його застосовують і на дешевших БПЛА. За його словами, противник уніфікує обладнання, об'єднуючи системи управління безпілотниками різних типів в одну мережу.