Китайська компанія постачає Росії оптоволокно довжиною до 100 км і безпілотники з ШІ-наведенням – The Insider

Китайська компанія Jiangxi Guangbo Optoelectronic Technology постачає в Росію оптоволокно збільшеної дальності та високошвидкісні дрони зі штучним інтелектом. Крім того, компанія пропонує військовим РФ спільно розробляти рішення для конкретних бойових завдань.

Така діяльність компанії прямо суперечить офіційній політиці Пекіна, який із 2023 року запровадив жорсткі експортні обмеження на постачання безпілотників і компонентів подвійного призначення. Про це йдеться в розслідуванні The Insider.

Зброя і технології для армії РФ

У 2026 році представники Jiangxi Guangbo активно просували свою продукцію на російських військово-технічних майданчиках, зокрема на виставці "Флот-2026" у Кронштадті, "Дрон Експо 2026" у Казані та Міжнародному технологічному конгресі в парку "Патріот".

Серед розробок, які пропонують російським військовим: перехоплювач і ударний дрон HJ-7 із заявленою швидкістю до 450 км/год, радіусом дії 15 км, бойовою частиною масою до 500 грамів, функціями автоматичного захоплення цілі та дистанційного підриву.

Також китайці пропонують легкий 5-дюймовий дрон ППО зі швидкістю до 350 км/год, розпізнавання цілей на відстані до 300 м.

Крім того, китайська компанія продає оптоволоконні системи зв’язку та котушки завдовжки до 100 км. Технології рекламують як стійкі до засобів радіоелектронної боротьби та придатні для безпілотників, підводних систем і торпедного озброєння.

У компонентах китайських перехоплювачів експерти виявили західні комплектуючі, зокрема чипи й датчики американських та європейських виробників (Bosch, STMicroelectronics, CEVA).

Російські дрони з китайським слідом

Підбиваючи підсумки аналізу ринку, розслідувачі з’ясували, що візуально ідентичні перехоплювачі продаються на російських маркетплейсах під назвами "Стриж", "Шершень" і "Ястреб". Найпопулярніша марка "Стриж" позиціонується як вітчизняна розробка, однак рекламні ролики застосування дрона зняли в Китаї з тим самим оператором і в тих самих декораціях, що й промоматеріали Jiangxi Guangbo, а інструкції містять характерні граматичні помилки.

Офіційним виробником "Стрижів" значиться ТОВ НВП "НТТ". Компанія тісно пов’язана з виробниками підсанкційних російських БПЛА "Орлан" (ТОВ "СТЦ" і ВАТ "Технології Радіоконтролю"). НВП "НТТ" активно обходить санкційні бар’єри та є великим державним підрядником: фірма постачає техніку й засоби боротьби з БПЛА для ФСБ, ФСО, Міноборони РФ і структури-виробника дронів "Герань" в ОЕЗ "Алабуга".

Зв’язки з КНР усупереч експортним обмеженням

Jiangxi Guangbo має офіційне представництво в Санкт-Петербурзі на базі Російсько-Китайського бізнес-парку, тісно пов’язаного з посольством КНР і стратегією "Один пояс – один шлях". Фірма також співпрацює з державним Наньчанським авіаційним університетом і відкрито заявляє в медіа про "пріоритетну підтримку місцевих органів влади" Китаю.

Попри публічний нейтралітет Пекіна та ліцензійний експортний контроль, запроваджений владою КНР у вересні 2023 року, китайський виробник продовжував прямі контакти із силовими відомствами РФ, організовував екскурсії на свої заводи в КНР і здійснював постачання оптоволокна російським юридичним особам.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однак остаточних домовленостей щодо переговорів і їхнього порядку денного поки немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про можливу зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.