Блог | Київ під подвійним ударом: Росія б’є ракетами, Вашингтон тисне миром – що задумали проти України?

Шалений тиск на Київ. Цією фразою можна охарактеризувати потік подій і новин, що просто зараз виливається на голови українців. Повітряна атака агресора із застосуванням 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів проти української енергетики й критичної інфраструктури Києва.

Може скластися враження, що певні геополітичні гравці зробили ставку на примушення України до підписання імітаційної мирної угоди й розпочали інформаційно-терористичний бліцкриг. Де саме плануються подібні спецоперації, ми розуміємо – у москві. На жаль, ми знаємо, що жертвами кремлівських маніпуляцій періодично стають західні політики, зокрема у США. Особливо – під час виборів.

Ґрунт для маніпуляцій у Вашингтоні зараз ідеальний. Адміністрація президента США перебуває у стані передвиборчої лихоманки. Проміжні вибори до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада, це історія про те, чи збереже чинний президент можливість керувати країною через лояльну більшість, чи проведе залишок своєї каденції в умовах постійного парламентського опору.

"Мирні угоди" це така собі фішка Дональда Трампа, важлива частина його програми. Йому потрібна угода між Україною та росією саме зараз. Якщо це неможливо – а вплинути на агресора йому не вдається, – потрібна хоча б імітація "мирного процесу", "фейкова угода" або інша ілюзія розв’язання проблеми. Питання справедливості, цінностей, здорового глузду та реальної мирної стратегії в цій ситуації підміняються "грою на публіку". Це все ми вже проходили.

Наприкінці лютого 2025 року Дональд Трамп казав, що "Україна не має козирів". Минуло кілька місяців, і в липні того самого року той самий Дональд Трамп пропонував Україні посилити далекобійні удари по території росії та навіть запитав Володимира Зеленського, чи зможуть Сили оборони України завдати удару по москві. З того часу ми дали американському президентові розгорнуту відповідь на це запитання. Тепер Білий дім вимагає від України негайного припинення ударів по російських НПЗ. Якою буде наступна серія цього політичного шоу?

Один із можливих варіантів: позиція Дональда Трампа може змінитися залежно від того, що покаже соціологія. Сьогодні-завтра американська аудиторія, більшість якої підтримує Україну, побачить жахливі кадри повітряних ударів балістичними ракетами по київських багатоповерхівках.

Якою буде реакція американців? Як вона позначиться на рейтингах демократів і республіканців? Ключове питання: як саме еволюціонує позиція Білого дому після виборів? Чи не станеться так, що Дональд Трамп знову закликатиме українців "вдарити по москві"? Життя показує, що можливо все. Якщо не заглиблюватися в нюанси внутрішньої політики США, зовнішньополітичні заяви американського лідера можуть здаватися хаотичними, зробленими за принципом "думка народжується в роті".

Але в цьому світі є сила, що впорядковує хаос, – це українці. Протягом осені українців обстрілюють не лише дронами й балістикою, а й інформаційно-психологічними засобами ураження. Війна нервів триває, але вже зрозуміло: ворог програє і цю кампанію.

Нам нелегко, але ми демонструємо стійкість і в тилу, і на фронті, попри будь-які емоційні та політичні гойдалки. Кількість знищеного особового складу противника неухильно зростає. На найгарячіших напрямках ворог зазнає катастрофічних втрат.

Настане час, коли Росія повністю втратить здатність вести бойові дії. Тоді й поговоримо про мир. А поки – працюємо далі. Світ захоплюється нами, а ми продовжуємо боротьбу. Слава Україні!