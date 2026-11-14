Левова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16: Хмара розповів про критичний ресурс ПС

Українські винищувачі F-16 відіграють важливу роль у протидії російським реактивним безпілотникам. Для ефективного виконання цих завдань Повітряним силам необхідні додаткові 20-мм боєприпаси для авіаційних гармат.

Україна обговорює з Канадою можливість пришвидшити постачання таких снарядів, а також посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара після розмови з міністром оборони Канади Девідом Макгінті.

Чому Україні потрібні боєприпаси для F-16

Євгеній Хмара подякував Канаді за внесок у закупівлю критично важливих ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART. Ці ракети мають посилити захист України від російських балістичних ударів.

Окремо міністри обговорили постачання боєприпасів для гармат винищувачів F-16 та кроки, які допоможуть пришвидшити наступну поставку.

"Левова частка реактивних безпілотників знищується саме нашими F-16. 20-мм боєприпаси для літаків – критичний ресурс. Важливо максимально оперативно отримувати постачання, скорочувати терміни та процедури", – наголосив Хмара.

Україна посилює далекобійні операції

Під час розмови сторони також приділили увагу потребам для масштабування операцій Сил оборони України.

За словами Хмари, Україна нарощує асиметричні дії проти російських військ і посилює далекобійні операції по об'єктах, які працюють на війну проти нашої держави.

"Нарощуємо асиметричні дії проти ворога. Посилюємо наші deep strike операції по об’єктах, які працюють на війну проти України, зокрема підприємствах, де виробляється російське озброєння", – зазначив міністр.

Україна закликає партнерів закуповувати українські дрони

Хмара також поінформував канадського колегу про ситуацію на полі бою та зусилля України зі створення дронової переваги.

Безпілотники потрібні Силам оборони для широкого спектра завдань – як бойових, так і логістичних. Тому Україна закликає міжнародних партнерів зосереджувати підтримку на закупівлі ефективних українських дронів для війська.

Як повідомляв OBOZ.UA, середній показник збиття російських безпілотників типу "Герань-4" за останні три місяці становить майже 60%. Під час відбиття окремих атак українські захисники знищували до 80% реактивних дронів. Важливу роль у боротьбі з такими повітряними цілями відіграє тактична авіація, зокрема літаки F-16, Mirage і МіГ-29.