Лікарні у Краматорську заповнені пораненими, а медики не можуть виїжджати в окремі райони, – волонтерка Елсбернд

У Краматорську, за спостереженнями керівниці евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анни Елсбернд, у лікарняних коридорах, де раніше люди чекали на планові огляди й лікування, тепер багато поранених. Через загрозу російських атак бригади медичної евакуації не можуть виїжджати в окремі райони міста.

Про це Елсбернд розповіла "Цензор.НЕТ".

Анна Елсбернд. Джерело: Universal Aid Ukraine

Елсбернд розповіла, що бачила в лікарні поранених у термоковдрах. Маломобільних людей із районів, куди не можуть дістатися медичні бригади, забирають волонтери. Вони доправляють їх туди, де людей можуть прийняти спеціалізовані служби.

За словами Елсбернд, такі виїзди потребують більше часу. Переміщення може завдавати людям болю, а через загрозу атак волонтери змушені діяти швидко.