Ліцензія на виробництво Patriot для України заблокована у Пентагоні: журналіст дізнався деталі
Ракети PAC-2 GEM-T для Patriot.
Джерело: Defense Express
Процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет до системи ППО Patriot досі залишається заблокованим у міністерстві оборони США. Документи вже є, але вони залишаються без руху на столі у одного з заступників міністра оборони США.
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу. Він послався на два джерела у Пентагоні.
Що про це відомо
Джерела журналіста стверджують, що документи для видачі ліцензії вже зібрані, але й досі не оформлені, попри те, що державний секретар США Марко Рубіо та очільник Пентагону Піт Гегсет погодили це питання ще в жовтні.
Подальше оформлення документації затримується на рівні заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення Майкла Даффі.
У Пентагоні цю інформацію поки ніяк не коментують.
Повідомлення Алекса Рауфоглу.
Джерело: скриншот
Про що мова
Алекс Рауфоглу нагадав, що президент США Дональд Трамп ще у липні, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, особисто заявляв, що США згодні надати Україні ліцензію на виробництво боєприпасів до систем ППО Patriot.
Щоправда, потім Трамп говорив, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею відповідної ліцензії.
Так чи так, у вересні Володимир Зеленський стверджував, що Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.
Зенітна ракета РАС комплексу Patriot.
Джерело: JASDF.
Йдеться про ракети PAC-2 GEM-T для Patriot – вони простіші у виготовленні, ніж більш сучасні РАС-3.
Як повідомляв OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати та Україна вже ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.
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