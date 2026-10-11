Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр "Яндекса" у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео
Момент влучання у дата-центр "Яндекса".
Джерело: ASTRA
У ніч на 11 жовтня Сили оборони атакували черговий, уже третій, дата-центр російського "Яндекса" – у місті Владімір. Після ударів на об’єкті спалахнула потужна пожежа, місто затягнуло димом.
Недоступні понад 80 сервісів компанії, робота дата-центру зупинена. Про це пише російське незалежне видання ASTRA.
Атаковано черговий дата-центр "Яндекса"
З ночі в мережі почали з’являтися кадри з Владіміра, на яких зафіксовано звуки прольотів дронів, роботу ППО, вибухи та пожежу, що сталася після них.
Метою атаки став дата-центр "Яндекса", розташований у цьому місті: на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.
Момент прильоту.
Джерело: ASTRA
"OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши фото, дійшов висновку, що загорівся дата-центр "Яндекса", який розташований у мікрорайоні Енергетик міста Владімір", – зазначено в повідомленні.
Кадр із Владіміра.
Джерело: ASTRA
Аналіз ASTRA
Аналіз ASTRA
У Exilenova+ зазначили, що об’єкт має потужність 50 МВт і розрахований на 2 880 IT-стійок. Потужність 50 МВт і розрахований на 2 880 IT-стійок, що підкреслює масштаб інфраструктури компанії.
Росіяни поскаржилися, що Ленінський район міста через пожежу потонув у диму.
Частина міста потопає в димі.
Джерело: ASTRA
Частина міста потопає в димі.
Джерело: ASTRA
Робота дата-центру зупинена, не працюють десятки сервісів
У "Яндексі" повідомили про масштабний збій та порушення електропостачання в зоні покриття ru-central1-a.
Робота центру повністю зупинена. При цьому, як випливає з повідомлення, Україна завдала удару з ювелірною точністю: у компанії стверджують, що ніхто не постраждав. А ось Росія, яка розпочала те, що в російському міноборони цинічно назвали "цифровим детоксом", завдавала ударів по українських дата-центрах серед білого дня, вбиваючи цивільних.
Публікація в офіційному Tele...
Джерело: скріншот
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Робота дата-центру у Владімірі зупинена
"З різних регіонів Росії надходять повідомлення про збої в сервісах і додатках "Яндекса", наприклад, у Ростові зазначили, що не працюють додатки "Яндекс Таксі" і тому не відображаються доступні водії на лінії", – зазначає ASTRA.
Недоступні понад 80 сервісів "Яндекса", зокрема "Яндекс Дом", "Яндекс Музика", "Яндекс Про", у якому реєструються водії таксі та кур'єри, "Телемост", а також повний спектр хмарної інфраструктури Yandex Cloud.
"З проблемами зіткнулися й співробітники служби підтримки компанії. "У нас є спеціальна програма, вона зависла, і робочі сервіси не працюють. Найсмішніше, що я навіть баг-репорт надіслати не можу", – зазначає один із співробітників. За його словами, оплата за його роботу відрядна, тому він втрачає гроші, чекаючи", – пише видання "Осторожно, новости".
Збій зачепив понад 80 сервісів "Яндекса".
Джерело: скриншот
Серед сервісів, які перестали працювати після атаки:
- обчислення та мережа: Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS.
- бази даних та зберігання: Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Valkey, YDB, OpenSearch.
- сервіси ШІ та аналітики: YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio.
- розробка та безпека: Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM.
- корпоративні інструменти: Tracker, Wiki, Forms, Cloud Desktop, Yandex Search API, Cloud Console та Billing.
Заграва від пожежі
Примітно, що після атак на перші два дата-центри – у Рязанській області та Калузі – у "Яндексі" вирішили піти шляхом, прокладеним маркетплейсами "Озон" і Wildberries, – і додали атаки дронів до переліку форс-мажорних обставин, що звільняють компанію від відповідальності
Як повідомляв OBOZ.UA, 8 жовтня дрони вперше атакували дата-центри російського "Яндекса" у Рязанській області. Тоді масово вийшли з ладу сайти кремлівських пропагандистів.
Наступного дня надійшла інформація про дата-центр у Калузі: він зазнав пошкоджень.
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