"Любив спорт, захоплювався тенісом": з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото

Унаслідок російської атаки на Ладижинську громаду Вінницької області загинув Валерій Новощонов, уродженець Миронівки Київської області. Чоловік присвятив життя роботі на промислових підприємствах, любив спорт і захоплювався великим тенісом.

Про це у Facebook повідомила Миронівська міська рада. Там розповіли про життєвий і професійний шлях загиблого, а також про те, де та коли з ним попрощалися в рідному місті.

Що відомо про загиблого Валерія Новощонова

Трагедія сталася на світанку 10 листопада 2026 року під час чергової атаки російських безпілотників на цивільні об'єкти. Внаслідок удару загинули двоє людей – Валерій Новощонов та його колега Петро Бачичук.

Валерій народився та виріс у Миронівці. Він закінчив місцеву загальноосвітню школу №2, а вищу освіту здобув у Національному університеті харчових технологій за спеціальністю "Теплоенергетика".

Свій професійний шлях чоловік розпочав на цукровому заводі. Згодом працював на інших промислових підприємствах, де пройшов шлях від начальника зміни до директора виробництва. Його робота була тісно пов'язана з рідним містом, а пізніше продовжилася в Ладижині.

За межами роботи Валерій захоплювався спортом, зокрема великим тенісом. Однією з його улюблених сімейних традицій були зимові поїздки в гори.

Російська атака забрала житт... Джерело: Facebook/Миронівська міська рада Розгорнути

Як попрощалися з Валерієм Новощоновим

11 листопада з Валерієм Новощоновим та його загиблим колегою попрощалися в Ладижині.

У Миронівці церемонія прощання із загиблим та заупокійна молитва відбулися 12 листопада об 11:00 біля його будинку. Поховали чоловіка на Миронівському цвинтарі.

У міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблого, наголосивши, що пам'ять про земляка назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав.

Допис Миронівської міської ради у Facebook. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 8 жовтня загинула 36-річна Альона Гонтар, яка працювала менеджеркою будівельного магазину "ОЛДІ". Разом із нею жертвами удару по підприємству стали ще двоє працівників віком 43 та 55 років.

Як писав OBOZ.UA, у Прилуках на Чернігівщині внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку загинули 18-річний Сергій Лєвічєв та його однорічний син Олексій. Молода родина менш ніж за місяць до трагедії переїхала з Ізюма, рятуючись від обстрілів, однак російська ракета наздогнала їх і на новому місці.