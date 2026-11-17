Мадяр заявив, що дрон упав за 300 метрів від вокзалу Мукачева: Угорщина тимчасово призупинить залізничне сполучення з Україною

17 листопада Росія атакувала дроном Мукачево, що на Закарпатті. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зазначив, що російський безпілотник упав неподалік від залізничного вокзалу.

У зв'язку з цим залізничний рух між Угорщиною та Україною буде призупинено на два дні. Про це Мадяр зазначив у дописі на Facebook-сторінці.

Що відомо

Країна-агресорка Росія атакувала Мукачево вдень 17 листопада. Дрон впав за 300 метрів від залізничного вокзалу, як повідомив Петер Мадяр. Через це змушені були евакуювати угорський екіпаж поїзда, що прибував з Угорщини. Через це угорський прем'єр оголосив про припинення залізничного сполучення між Україною та Угорщиною на два дні – 17 та 18 листопада.

"Нещодавно на Закарпатті, за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева, розбився російський безпілотник. Угорський екіпаж поїзда, що прибував з Угорщини, евакуювали. Залізничний рух між Угорщиною та Україною буде призупинено на сьогодні та завтра", – написав Мадяр.

У міській раді Мукачева закликали мешканців громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

"Закликаємо мешканців громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, нагадали про заборону публікувати в соціальних мережах фото та відео роботи сил протиповітряної оборони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері в понеділок, 16 листопада, російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.