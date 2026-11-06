Мала Токмачка: у Силах оборони сказали, хто контролює село, яке війська РФ регулярно оголошують окупованим

Мала Токмачка Запорізької області залишається під контролем Сил оборони України, попри регулярні заяви російської сторони про нібито окупацію села. Російські війська не змогли виконати завдання із захоплення Оріхова та інших населених пунктів ані в жовтні, ані на початку листопада 2026 року.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко. Вона наголосила, що повідомлення російського командування про нібито захоплення Малої Токмачки не відповідають реальній ситуації на фронті.

Системні фейки РФ

За словами Анастасії Шевченко, заяви про "оволодіння" Малою Токмачкою вже стали системною практикою російського командування.

"Заяви про "оволодіння" Малою Токмачкою вже стали системною практикою, хоча населений пункт залишається під контролем Сил оборони України", – зазначила представниця Угруповання військ (сил) "Південь".

Мала Токмачка на мапі бойови... Джерело: DeepState Розгорнути

Вона також нагадала, що протягом жовтня російські війська не змогли виконати поставлені завдання із захоплення Оріхова та інших населених пунктів Запорізької області.

На початку листопада ситуація не змінилася. За оцінкою української сторони, противник не досяг жодних оперативних успіхів.

Ситуація на фронті

Шевченко наголосила, що російське командування продовжує маніпулювати інформацією про перебіг бойових дій, поширюючи неправдиві доповіді про просування своїх підрозділів та захоплення українських населених пунктів.

"Водночас російське командування систематично вдається до маніпуляцій і фейкових доповідей про нібито успішне просування та захоплення населених пунктів", – наголосила заступниця речника.

За її словами, підрозділи Угруповання військ (сил) "Південь" продовжують знищувати противника на землі, у повітрі та на воді, зриваючи плани російських військ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські військові регулярно звітують про нібито захоплення населених пунктів у Запорізькій області. Для імітації просування вони, зокрема, вдаються до демонстративних дій із встановленням прапорів.