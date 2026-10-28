Мають високу прохідність на суші й у воді: Сили оборони отримають на озброєння нові НРК-амфібії. Фото

Сили оборони України нарощують використання наземних роботизованих комплексів, і відтепер допомагати їм на фронті будуть НРК-амфібії – новий клас дистанційно керованих платформ. Бійцям вони доступні на Brave1 Market.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, кластер оборонних інновацій Brave1 уже створив окрему категорію з роботами-амфібіями в системі оборонних закупівель. Станом на 28 жовтня там представлені перші три вироби.

"Асортимент буде розширюватися. Згодом військові підрозділи зможуть замовляти ці комплекси за програмою єБали, – зазначила пресслужба.

Одна з моделей роботів-амфібій. Джерело: пресслужба МО

Одна з моделей роботів-амфібій. Джерело: пресслужба МО

Основне завдання НРК-амфібій – логістичні операції

Цей новий клас роботів розширює можливості наземних операцій. Річки, канали й болотисті ділянки можуть ускладнити або повністю перекрити шлях до позицій. Через це доставити військовим провізію і боєкомплект буває непросто.

НРК-амфібії здатні просуватися по складній місцевості, зберігають високу прохідність на суші й за лічені секунди переходять у режим руху водою.

Brave1 спільно з МО України запустили окремий грантовий напрям "НРК-амфібії" у червні цього року. Ефективність технології вже доведена на полі бою.

"Завдяки постійному зворотному зв'язку від військових українські розробники удосконалюють свої інновації під реалії фронту", – додали в оборонному відомстві.

Українські НРК-амфібії. Джерело: пресслужба МО

Українські НРК-амфібії. Джерело: пресслужба МО

Перша бойова місія дрона-амфібії в ЗСУ

Першу в історії бойову місію на роботі-амфібії провели бійці підрозділу Alter Ego 93-ї ОМБр. НРК, який вони використовували, успішно пройшов понад 40 км сушею та водою і доправив провізію та боєкомплект на позиції.

У Міноборони нагадали, що загалом НРК (від початку року і до середини серпня) виконали більше 100 000 завдань замість українських військових на фронті.

НРК-амфібія. Джерело: пресслужба МО

Воїни Сил оборони можуть зам... Джерело: пресслужба МО Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, раніше Сухопутні сили ЗС України розповіли, що наземні дрони можуть встановати загородження з колючого дроту. Роботизована платформа самостійно розгортає дріт на відкритій місцевості, знижуючи небезпеку для бойових інженерів.