Блог | Межа, за якою вже немає жодних виправдань: Росія перетнула її, вбиваючи українських дітей

У МЕНЕ БІЛЬШЕ НЕМАЄ МЕЖ

Я багато чого бачив на цій війні.

Мертвих людей. Понівечені тіла. Те, що ще вчора мало ім’я, голос, звички, улюблену каву і когось, хто чекав удома.

Людська психіка – дивовижна штука.

Вона вміє звикати навіть до пекла.

Ти вчишся дивитися. Вчишся не відводити очі. Вчишся робити те, що треба. Вчишся після цього їсти, жартувати, працювати, телефонувати додому й питати: – Ну що там у вас?

Бо якщо кожну смерть пропускати крізь себе – тебе вистачить ненадовго.

Я думав, що вже навчився.

А потім після чергового російського обстрілу бачу загиблу дитину. І людей над нею. Батьків, які плачуть так, як людина взагалі не повинна плакати.

І все.

У цей момент у мені закінчується цивілізована людина. Мені вже не хочеться слухати про "складну геополітику". Про "не все так однозначно". Про "втому від війни".

Про те, що росіяни теж чогось там хочуть, чогось бояться і щось там собі пояснюють.

Мені БАЙДУЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!

Бо є дуже проста межа. По один її бік – дитина, яка мала вирости. Піти до школи. Закохатися. Посваритися з батьками через якусь дурницю. Вибрати професію. Наробити помилок. ЖИТИ!

А по інший бік – рос*йська морда, яка запускає ракету, дрон чи бомбу. Їх щодня Росія відправляє на українські міста і села.

І коли ця межа перетнута, у мене більше немає бажання шукати красиві слова.

Я військовий. Я знаю, що таке війна. Знаю її запах. Знаю її ціну. І давно перестав чекати від неї справедливості.

Але до одного я так і не навчився звикати.

До мертвої дитини. І до батьків, яким тепер треба якось прожити все життя після неї.

Тому не просіть мене в такі моменти бути спокійним. Не розповідайте про "ненависть, яка руйнує нас ізсередини". Не вчіть правильних емоцій людину, яка бачила наслідки цієї війни не у стрічці новин.

Є речі, після яких ненависть – це не відсутність людяності. Це доказ того, що в тобі ще залишилося щось людське.

Бо якщо одного дня ми подивимося на вбиту українську дитину, перегорнемо стрічку і спокійно підемо далі – ось тоді мені справді стане страшно.

Не від росіян.

Від нас.