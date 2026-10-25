"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. Відео

Російського військового, якого командування відправило в український тил із прапором РФ для створення пропагандистської картинки про нібито просування окупаційних сил, взяли в полон бійці 225-го окремого штурмового полку. Загарбник мав дістатися села Терсянка Запорізької області, встановити триколор і спробувати повернутися, однак його виявили українські захисники.

Про це у Facebook повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднивши відео розмови з полоненим. За його словами, він служив у розвідувальному підрозділі 36-ї російської бригади лише два місяці, а завдання полягало в тому, щоб дістатися визначеної точки, встановити прапор і відступити.

Що окупант розповів про завдання в українському тилу

За словами полоненого, спочатку його завданням було дістатися певної точки, спостерігати за обстановкою та вести чергування. Згодом командування змінило наказ і відправило його до іншого місця, де потрібно було встановити російський прапор, а потім відступити.

"Завдання було поставлене: зайти, якимись ганчірочками попрацювати, все, відкотитися. Я не знаю, що це означає і так далі. Завдання поставили, я пішов виконувати", – розповів росіянин.

Він стверджує, що розумів, що прямує на українські позиції, та усвідомлював, що опинився глибоко в тилу. За його словами, військові виходили з району Гуляйполя, рухалися посадками, а маршрут їм пояснювали вночі. Згодом він близько місяця перебував на визначеній позиції, після чого отримав нове завдання.

Бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта. Джерело: Скриншот

Окупант також розповів, що потрапив до російської армії з колонії, де відбував покарання за злочин, пов'язаний із наркотиками. За його словами, досвідченіші військовослужбовці попереджали, що такі завдання можуть бути фактично відправленням "на м'ясо". Водночас він заявив, що не звинувачує командування, оскільки сам підписав контракт і погодився воювати.

Попри це, росіянин не зміг чітко пояснити власне ставлення до війни проти України.

"Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен", – сказав полонений.

Як росіянин потрапив у полон

Полонений стверджує, що його виявили за допомогою безпілотника. Він очікував на доставку їжі та сигарет, а також потребував батарейки для рації. Через погану погоду, за його словами, російські військові не могли вчасно підлетіти до нього.

Коли українські захисники виявили окупанта, він опинився під вогнем і зрозумів, що шлях назад перекритий. За його словами, поруч вибухнув FPV-дрон, після чого він вирішив здатися, хоча боявся, що його одразу вб'ють.

Бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта. Джерело: Скриншот

Під час розмови росіянин заявив, що не знає, хто має рацію у війні проти України, попри те, що добровільно підписав контракт і вирушив воювати на чужу територію. Він також сказав, що не цікавився загальною ситуацією на фронті, а командири, за його словами, майже нічого не пояснювали.

У 7-му корпусі ДШВ наголосили, що метою таких виходів російських військових є створення пропагандистських відео з прапором РФ, які мають імітувати захоплення українських позицій.

Нагадаємо, російський військовополонений розповів про невдалий штурм Малої Токмачки на Запоріжжі. За його словами, окупантам обіцяли відсутність серйозного опору, однак їхню групу розбили, а сам він після невдалої спроби повернутися на фронт вирішив здатися українським захисникам.

Як писав OBOZ.UA, російські військовополонені розповіли про значні втрати армії РФ на Лиманському напрямку, оточення та постійні удари українських дронів, мінометів і артилерії. За їхніми словами, вижити їм вдалося завдяки тому, що вони здалися в полон Силам оборони України.