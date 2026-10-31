Місто в руїнах: як виглядають Олешки після кількох років російської окупації. Відео

У мережі показали, який вигляд мають Олешки на Херсонщині після кількох років російської окупації. На кадрах видно пошкоджені житлові будинки, зруйновані комерційні об'єкти та великі купи сміття на вулицях.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Козак Пише". Автори допису наголосили на наслідках російської окупації міста, яке тривалий час залишалося в умовах гуманітарної кризи.

Який вигляд мають Олешки

На відео видно багатоповерхівки зі значними пошкодженнями з вибитими вікнами, обгорілими фасадами та слідами пожеж, а також пошкоджені приватні будинки. Зокрема, постраждала будівля торговельного закладу "33 метри" – у неї вибиті вікна та пошкоджений дах.

Крім того, вздовж доріг і біля подвір'їв лежать великі купи побутового сміття та будівельних уламків.

Вигляд Олешок в російській окупації. Джерело: Скриншот

"Трамп дуже поважає Путіна за це. І я думаю, сьогодні почуєте, як він дякуватиме за його милість до мешканців Олешок, що дав можливість людям покинути те пекло, яке сам і створив", – написали автори допису.

Евакуація мешканців Олешок і ситуація в окупованому місті

Нагадаємо, евакуйовані мешканці Олешок на Херсонщині повернулися на підконтрольну Україні територію через Білорусь. Перед цим люди прибули до білоруського Гомеля літаками після проходження маршруту через Росію.

Вигляд Олешок в російській окупації. Джерело: Скриншот

До гуманітарної операції долучилися представники української та російської делегацій. Евакуацію організували за посередництва першої леді США Меланії Трамп, а для вивезення цивільних підготували автобуси та автомобілі швидкої допомоги.

Вигляд Олешок в російській окупації. Джерело: Скриншот

Вигляд Олешок в російській окупації. Джерело: Скриншот

Лубінець також висловив сподівання, що досвід гуманітарної операції в Олешках вдасться застосувати й в інших населених пунктах. За його словами, під час перевезення мешканців до Анапи їх супроводжували медики, а людям з інвалідністю допомагали дістатися автомобілів швидкої допомоги. Дорогою колона кілька разів зупинялася.

Окуповані Олешки. Джерело: Скриншот

Як писав OBOZ.UA, російські окупанти прибрали тіла померлих і загиблих та вивезли сміття з вулиць Олешок на Херсонщині перед приїздом журналістів. За словами місцевих жителів, місто не бачили таким прибраним уже дуже давно.