Москва і область під атакою дронів та повітряних куль: літак Путіна не може приземлитися. Відео

Москва та Московська область РФ у п'ятницю, 9 жовтня, опинилися під атакою безпілотників і малих повітряних куль. У столиці працювала протиповітряна оборона, а через загрозу для авіації обмежили роботу чотирьох московських аеропортів. Літак російського диктатора Володимира Путіна не може приземлитися.

Про це повідомив Telegram-канал "Астра", а також пишуть російські пабліки. Зазначається, що через закриття московських аеропортів у зоні очікування поблизу Москив перебувають чотири літаки льотного загону "Росія", три з яких, за даними опублікованої карти, прилетіли з Туркменістану після завершення візиту Володимира Путіна до цієї країни.

За даними моніторингових каналів, Москву та область атакують безпілотники й малі повітряні кулі (МПК), по яких працює російська протиповітряна оборона. Мешканці південних районів столиці повідомляють про звуки вибухів та роботу ППО.

Про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони повідомляли жителі Капотні, Кузьминок, Любліна, Мар'їна, Царицина, Чертанова, Орєхово-Борисова, Текстильників, Нагатинського Затону та інших районів Москви.

Усі московські аеропорти обмежили роботу

Через безпілотну загрозу обмеження запровадили в усіх чотирьох московських аеропортах – Внуково, Домодєдово, Жуковському та Шереметьєво. Росавіація повідомила про запровадження плану "Килим", який передбачає обмеження руху повітряних суден у разі загрози безпеці польотів.

Російські пабліки зазначають, що літаки, які прямували до Внуково, переводять на запасні аеродроми. Напередодні три московські аеропорти – Домодєдово, Внуково та Жуковський – також були закриті протягом усієї ночі через наліт безпілотників.

Літак Путіна не може приземлитися в Москві

На тлі обмежень у роботі московських аеропортів поблизу столиці кружляють чотири борти льотного загону "Росія". За інформацією автора опублікованого в мережі повідомлення, три з них летять із Туркменістану, де напередодні завершився візит Путіна.

Автор допису припускає, що через закриття московських аеропортів літак президента РФ не може приземлитися у столиці. "Де і коли сяде президент – загадка", – йдеться в повідомленні.

Водночас сам факт того, що один із цих бортів є літаком Путіна і що саме він перебуває в повітрі через неможливість посадки в Москві, наразі випливає з повідомлення російського пабліка, а не з офіційної заяви Кремля чи російських авіаційних служб.