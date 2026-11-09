Може розганятися до 1000 км/год: у ГУР розкрили дані про "начинку" нової модифікації російської "Герані-5". Фото

Головне управління розвідки Міноборони України дослідило нову модифікацію російського ударного безпілотника "Герань-5" із позначенням К5-К. Апарат має покращені швидкісні характеристики. Під час окремих маневрів його швидкість може сягати 1000 км/год, а висота польоту – до 6 км.

Про це повідомили в ГУР МО України. Інформацію про конструкцію, технічні характеристики та іноземні компоненти безпілотника оприлюднили на порталі War&Sanctions, де також представили його інтерактивну 3D-модель.

На початку осені 2026 року російські війська почали застосовувати нову модифікацію "Герані-5" для ударів по українських містах. За аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками цей апарат уже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Фахівці ГУР отримали для дослідження один зі зразків безпілотника, який після застосування майже неушкодженим приземлився на території України.

Крилата ракета "Герань-5 К5-К". Джерело: War&Sanctions

К5-К відрізняється від попередньої версії насамперед габаритами. Його довжина становить 4 метри проти 6,5 метра у звичайної "Герані-5", а розмах крил – 3 метри проти 3,2 метра. Російська сторона також змінила аеродинамічні характеристики фюзеляжу, щоб збільшити швидкість і висоту польоту.

У дослідженому зразку ГУР встановило термобаричну бойову частину ТББЧ-90. Її вага, як і в попередньої модифікації, становить 90 кг. Дальність польоту також залишилася незмінною – близько 1000 км.

Авіоніка безпілотника подібна до тієї, яку використовують в останніх версіях реактивного БпЛА "Герань-4 Сікер". Зокрема, йдеться про польотний контролер, інерціальну навігаційну систему SADRA seeker із модулем МОХ, антену CRP, трекер і mesh-модем.

Окрему увагу розвідники звернули на оптико-електронну систему "Сусанин". Вона порівнює зображення, отримані з камери, з еталонними даними, які зберігаються в пам’яті мікрокомп’ютера. Це дає змогу контролювати відповідність маршруту апарата від місця запуску до точки прицілювання. У дослідженій модифікації замість оптичних датчиків використовувалася камера подвійного діапазону.

Основою блоку "Сусанин" виявився мікрокомп’ютер Coke Pi – китайський аналог Raspberry Pi. Подібний за конструкцією блок, який раніше знайшли в БпЛА "Гербера-2", мав назву "Сосиска" та використовувався для захоплення і супроводження перехоплювачів.

Мікрокомпʼютер Coke Pi. Джерело: War&Sanctions

Силовою установкою "Герані-5 К5-К" є турбореактивний двигун ТРД-200. Його збирають на російському підприємстві в Алабузі з китайських комплектуючих.

Загалом у дослідженому безпілотнику розвідники ідентифікували 93 електронні компоненти іноземного виробництва. Найбільше деталей походять зі США – 52.

Діод. Виробник: США. Джерело: War&Sanctions

Ще 10 компонентів виготовлені в Китаї та стільки ж – у Швейцарії.

Лінійний стабілізатор напруг... Джерело: War&Sanctions Розгорнути

Росія намагається приховувати маркування окремих елементів електронної бази. Зокрема, це стосується цифрових сигнальних процесорів DSP виробництва Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

У розвідці наголошують, що використання іноземних деталей у російському озброєнні свідчить про збереження залежності військово-промислового комплексу РФ від зовнішніх постачань. Посилення санкцій та контроль за дотриманням обмежень, за оцінкою ГУР, можуть ускладнити отримання Росією необхідних компонентів і виробництво озброєння.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що країна-агресорка Росія почала бити по Україні новою модифікацією реактивного дрона (або малогабаритної крилатої ракети) "Герань-5". Вона має назву "Герань-5 К5-К" і відрізняється від стандартної версії системою оптичної навігації.