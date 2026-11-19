"Ми мали відповісти": Зеленський прокоментував удари по Кримському мосту

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна завдавала ударів по Кримському мосту. Він наголосив, що українські військові мали відповісти на систематичні атаки Росії по інфраструктурі нашої країни.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC News. За його словами, від початку року російські війська цілеспрямовано намагалися знищити українську інфраструктуру, зокрема залізницю та мости.

"Вони атакували нас усі ці роки, мости та інше. […] І цього року, із самого початку, їхньою метою було знищення нашої інфраструктури, "Укрзалізниці" та мостів", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Росія не дотримується правил ведення війни, тоді як Україна намагається їх виконувати.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада 2026 року Сили оборони України завдали масованого удару по Кримському мосту. За словами Зеленського, це був сьомий етап операції, яку Служба безпеки України розробила та координувала спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Вона тривала близько місяця.

Який вигляд має Кримський міст після ударів. Джерело: Радар ППО | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

Удари пролунали 16 і 17 листопада. Джерело: Exilenova+

Спочатку українські військові поетапно знищували російські системи протиповітряної оборони, радари та засоби радіоелектронної боротьби. На фінальному етапі застосували, зокрема, безпілотники "Паляниця", ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5 "Фламінго".

У Генштабі ЗСУ повідомили, що арка та проліт автомобільної частини мосту обвалилися. Водночас у СБУ уточнили, що операція складалася із семи етапів, а на її завершальній стадії до неї долучилися інші складові Сил оборони України.

Кадри з поїзда, на яких видн... Джерело: Exilenova+ Розгорнути

Згодом у мережі з'явилися нові фото та відео пошкодженої конструкції. Кадри, зняті з поїзда, який рухався залізничною частиною мосту, опублікував Telegram-канал Exilenova+. На них видно, що автомобільна частина залишилася без арки та дорожнього прольоту.