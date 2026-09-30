"Ми повинні побудувати її самі": у FirePoint сказали, коли очікується перше бойове тестування антибалістичної системи Freyja

Розробка системи для перехоплення балістичних ракет Freyja триває, робота відбувається прискореними темпами у рамках коаліції з 10 держав. Її перше бойове тестування заплановане на середину 2027 року.

Метою коаліції побудувати антибалістичний щит, який працює трохи інакше, ніж система Patriot. Про це під час саміту з оборони і космосу у Брюсселі заявила генеральна директорка оборонної компанії FirePoint Ірина Терех.

"Freyja – це протибалістична ППО для Європи. Ми намагаємося побудувати антибалістичний щит, який працює трохи інакше, ніж система Patriot. Patriot – це абсолютно чудова, технологічно просунута система, одна з найкращих у світі, але вона ніколи не створювалася для такої кількості загроз, із якою ми зіткнулися зараз", – зазначила вона.

За словами Терех, проєкт передбачає створення системи, що базуватиметься на принципах доступності, масштабованості та максимальної незалежності від сторонніх постачальників.

"Кожна частина Freyja розробляється за принципами "дизайну для виробництва". Вона має бути масштабованою, дешевою, відтворюваною та доступною з точки зору використання максимальної кількості європейських компонентів, вільних від ITAR (International Traffic in Arms Regulations – набір правил уряду США, які контролюють експорт та імпорт оборонних і військових технологій – Ред.) та китайських складників. Якщо ми дійсно хочемо бути суверенними в питанні власної ППО, ми повинні побудувати її самі", – підкреслила гендиректорка FirePoint.

Вона зауважила, що розробка системи здійснюється за прискореним графіком, а випробування системи відбуваються із залученням даних реальних бойових дій в Україні.

"Незважаючи на величезний прогрес по Freyja і те, що ми розраховуємо здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року, що означає стиснення 40-річної програми у трохи більше ніж два роки, ми не зможемо негайно замінити Patriot. Це все ще програма, яка потребує часу для розвитку. Проте ми вже готуємо всі можливості для цього. Ми випробовуємо це в реальних умовах полігону в Україні, беремо всі дані з атак на нас – від "Іскандерів" до північнокорейських ракет – і інтегруємо їх в алгоритми Freyja", – сказала Терех.

Що відомо про проєкт Freyja

Україна разом із союзниками розробляє загальноєвропейський оборонний проєкт Freyja. Його метою є створення антибалістичної системи для захисту від російських ракет. Ця система протиповітряної оборони має стати дешевшою альтернативою американським комплексам Patriot та європейським Aster.

Розробником є ​​українська компанія Fire Point, яка виробляє ударні безпілотники та крилаті ракети далекого радіуса дії Flamingo. Перехоплювач, який планується створити, базуватиметься на балістичній ракеті малої дальності FP-7.

Датчики, системи наведення та управління будуть надані 12 європейськими оборонними компаніями, серед яких французька Thales, італійська Leonardo, німецька Diehl та шведська Saab.

Зазначається, що компанія Fire Point перебуває під тиском і має показати швидкий результат, тож планується, що вона зможе успішно перехопити балістичну ракету до середини 2027 року.

Очікувана вартість однієї ракети становить 700 тисяч доларів. Це дешевше порівняно з ракетами до Patriot, через це їх можна використовувати у більшій кількості.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перша антибалістична система FREYJA може бути готова вже до кінця 2026 року. Він зазначив, що Україна прагне значно пришвидшити розробку нової системи, а Канада готова долучитися до програми власними технологіями.