На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото
Обстеження території триває.
Джерело: t.me/cherkaskaODA
У Черкаському районі внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Руйнування зафіксували в Корсунь-Шевченківській громаді після падіння уламків ворожого безпілотника та вибухової хвилі.
Також пошкоджено лінію електропередач, а по медичну допомогу звернулася 62-річна жінка. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Які наслідки атаки в Корсунь-Шевченківській громаді
За попередніми даними, унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА та вибухової хвилі пошкоджено п’ять житлових будинків і близько десяти господарських споруд.
Крім того, обірвано лінію електропередач. Обстеження території триває, тому інформація про наслідки атаки може уточнюватися.
Вибухи Корсунь-Шевченківськи...
Джерело: t.me/cherkaskaODA
Розгорнути
Вибухи Корсунь-Шевченківськи...
Джерело: t.me/cherkaskaODA
Розгорнути
Що відомо про постраждалу жінку
По медичну допомогу звернулася 62-річна місцева жителька. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Госпіталізація жінці не знадобилася.
Вибухи Корсунь-Шевченківськи...
Джерело: t.me/cherkaskaODA
Розгорнути
Вибухи Корсунь-Шевченківськи...
Джерело: t.me/cherkaskaODA
Розгорнути
На місці працюють комунальні служби
До ліквідації наслідків атаки залучили аварійну бригаду енергетиків. Комунальні служби громади розпочинають першочергові відновлювальні роботи.
Вибухи Корсунь-Шевченківськи...
Джерело: t.me/cherkaskaODA
Розгорнути
Як повідомляв OBOZ.UA, уранці 6 листопада російські війська атакували Рівненщину. В одному з сіл Сарненського району вони вбили чоловіка. Пошкоджено будинок та вантажівку.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок