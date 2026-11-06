На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото

У Черкаському районі внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Руйнування зафіксували в Корсунь-Шевченківській громаді після падіння уламків ворожого безпілотника та вибухової хвилі.

Також пошкоджено лінію електропередач, а по медичну допомогу звернулася 62-річна жінка. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Які наслідки атаки в Корсунь-Шевченківській громаді

За попередніми даними, унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА та вибухової хвилі пошкоджено п’ять житлових будинків і близько десяти господарських споруд.

Крім того, обірвано лінію електропередач. Обстеження території триває, тому інформація про наслідки атаки може уточнюватися.

Вибухи Корсунь-Шевченківськи... Джерело: t.me/cherkaskaODA Розгорнути

Вибухи Корсунь-Шевченківськи... Джерело: t.me/cherkaskaODA Розгорнути

Що відомо про постраждалу жінку

По медичну допомогу звернулася 62-річна місцева жителька. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Госпіталізація жінці не знадобилася.

Вибухи Корсунь-Шевченківськи... Джерело: t.me/cherkaskaODA Розгорнути

Вибухи Корсунь-Шевченківськи... Джерело: t.me/cherkaskaODA Розгорнути

На місці працюють комунальні служби

До ліквідації наслідків атаки залучили аварійну бригаду енергетиків. Комунальні служби громади розпочинають першочергові відновлювальні роботи.

Вибухи Корсунь-Шевченківськи... Джерело: t.me/cherkaskaODA Розгорнути

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