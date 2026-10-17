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На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відео

Софія Закревська

У Дніпровському районі вияви...

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

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У Дніпропетровській області на повітряній лінії електропередачі на висоті близько 60 метрів виявили бойову частину російського ударного безпілотника типу "Шахед". Це сталося у Дніпровському районі. 

Про це 16 жовтня повідомили на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook. Було встановлено, що це бойова частину БпЛА "Герань-4"

Піротехніки спецпідрозділу "S.I.G.M.A." Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України разом із фахівцями спецпідрозділу "Дельта" дісталися небезпечного предмета за допомогою верхолазного спорядження та вилучили його.

"Бойову частину БпЛА "Герань-4" передали піротехнічному підрозділу Дніпропетровщини для подальшого знешкодження", – сказано в повідомленні. 

БЧ знайшли на повітряній лін...

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

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Рятувальники вилучили БЧ.

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Транспортування небезпечного предмета.

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальники працювали в Дні...

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

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На Дніпропетровщині виявили...

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

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Працювали рятувальники.

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Як повідомляв OBOZ.UA, у Полтавській області після чергової атаки держави-агресора Росії знайшли майже цілий "Шахед", бойова частина якого не здетонувала. Поліцейські вибухотехніки успішно знешкодили БЧ, яка несла небезпеку для людей.

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