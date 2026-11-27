На Донеччині окупанти розстріляли цивільне авто під час відбиття атаки БПЛА: загинула жінка

На тимчасово окупованій території Донецької області минулого тижня російські військові обстріляли цивільний автомобіль. Жінка, яка перебувала за кермом, загинула на місці.

Про це повідомив Telegram-канал "Досье Шпиона" з посиланням на власні джерела. Там зазначили, що трагедія сталася на трасі, що сполучає окуповані Донецьк і Маріуполь.

Обстріляне росіянами авто та... Джерело: t.me/dosye_shpiona Розгорнути

Стрілянину відкрили військові зі складу мобільної вогневої групи російської армії.

Такі підрозділи чергують на дорогах тимчасово окупованих територій і намагаються збивати українські безпілотники, які атакують логістичний транспорт російських військ.

Під вогонь потрапив автомобіль Renault. На оприлюднених фотографіях видно щонайменше чотири кульові отвори в передній частині машини. Після стрілянини окупанти залишили місце події.

Автомобіль, у якому внаслідо... Джерело: t.me/dosye_shpiona Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 23 листопада російські війська атакували FPV-дроном евакуаційний автомобіль у Краматорську Донецької області. Унаслідок удару загинули двоє цивільних – 77-річна жінка та 68-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення.

Також 20 листопада російський удар по Кривому Рогу забрав життя 7-річного Тихона Бондаря. Його молодші брати – 4-річний Матвій та 11-річний Платон – дістали поранення й перебувають у реанімації. Крім того, загинула 20-річна фельдшерка екстреної медичної допомоги.