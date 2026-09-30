На фронті відбулося 173 боєзіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Російська окупаційна армія у четвер, 1 жовтня, як і добою раніше, намагалася провести 173 штурми. Та Сили оборони України продовжують стримувати загарбників. Найбільш активними залишаються бої на Донбасі, де зафіксовано 24 атаки на одному лише Покровському напрямку. "Гарячим" залишається і Костянтинівський напрямок, де Сили оборони за добу відбили 22 ворожі штурми.

Оперативне зведення про ситуацію на фронті оприлюднив Генеральний штаб ЗС України. У відомстві заявили, що захисники завдають окупантам значних втрат і виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Оперативне зведення за 1 жовтня

Загалом від початку першого дня жовтня на лінії фронту відбулося 173 бойові зіткнення. Також противник здійснив 63 авіаційні удари по всій країні, скинуви 187 керованих авіабомб. Окремо ворог залучив для ураження 3994 дрони-камікадзе та здійснив 1844 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Південно-Слобожанський напрямок

Південно-Слобожанський напрямок Джерело: скриншот

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Чайківки та в напрямку населеного пункту Мала Вовча.

Лиманський напрямок

Лиманський напрямок Джерело: скриншот

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Діброви (ще одне боєзіткнення триває).

Слов’янський напрямок

Слов’янський напрямок Джерело: скриншот

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб загарбників іти вперед поблизу населених пунктів Озерне, Ямпіль, Крива Лука та в напрямку Пискунівки.

Костянтинівський напрямок

Костянтинівський напрямок Джерело: скриншот

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Софіївки, Вільного та в напрямку Осикового, Грузького.

Покровський напрямок

Усього 24 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красноподілля, Новий Донбас, Білицьке, Світле, Водянське, Молодецьке та в напрямку Ганнівки, Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.

Покровський напрямок Джерело: скриншот

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 56 окупантів та ще вісім – поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, склад ПММ та одне укриття ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки та 64 укриття противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Олександрівський напрямок

Олександрівський напрямок Джерело: скриншот

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Тернового.

Гуляйпільський напрямок

Гуляйпільський напрямок Джерело: скриншот

Два ворожі штурми зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районі Гуляйпільського.

Оріхівський напрямок

Оріхівський напрямок Джерело: скриншот

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в бік Приморського.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Зведення за 30 вересня

Загалом від початку поточної доби на фронті відбулося 173 бойові зіткнення. Також противник завдав двох ракетних ударів, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ураження 4928 дронів-камікадзе та здійснив 1944 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Південно-Слобожанський напрямок

Південно-Слобожанський напрямок Джерело: скриншот

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Тернової та Ізбицького.

Куп’янський напрямок

Куп’янський напрямок Джерело: скриншот

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу атаки противника в бік Куп'янська.

Лиманський напрямок

Лиманський напрямок Джерело: скриншот

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дерилового та Лимана.

Слов’янський напрямок

На фронті відбулося 173 боєз... Розгорнути

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби окупантів іти вперед поблизу Ямполя та Пискунівки.

Краматорський напрямок

Краматорський напрямок Джерело: скриншот

Лише один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

Костянтинівський напрямок

На фронті відбулося 173 боєз... Розгорнути

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки та в напрямках Миколайпілля та Петрівки; ще три боєзіткнення тривають.

Покровський напрямок

Усього 27 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новомиколаївка, Вільне, Кучерів Яр, Степи, Білицьке, Водянське, Сергіївка та Молодецьке. Дві атаки тривають.

Покровський напрямок Джерело: скриншот

За попередніми підрахунками, сьогодні на напрямку ліквідовано 60 окупантів та 12 – поранено. Також тут знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, один склад боєприпасів та 17 укриттів ворога. Ще тут пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 184 укриття противника. Знищено або подавлено 314 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Олександрівський напрямок

Олександрівський напрямок Джерело: скриншот

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Березового.

Гуляйпільський напрямок

Гуляйпільський напрямок Джерело: скриншот

Лише один ворожий штурм зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районі Верхньої Терси.

На Північно-Слобожанському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, уточнили в Генштабі.

Зведення за 29 вересня

Загалом у вівторок відбулося 189 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару та здійснив 46 авіаційних ударів із застосуванням 172 керовані авіабомби, залучив для ударів 5763 дрони-камікадзе та здійснив 1938 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснили 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка. Одна з цих атак ще триває.

Південно-Слобожанський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Путникового.

Куп’янський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Зарічне, Дробишеве та Діброва. Триває бій.

Лиманський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Слов’янському напрямку Сили оборони чотири рази зупиняли спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Пискунівка, Миколаївка. Одна штурмова дія противника продовжується.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Слов’янський і Краматорський напрямки Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру.

Костянтинівський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Покровському напрямку ворог здійснив 14 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке. Два бої тривають.

Покровський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Олександрівському напрямку ворог атакував в бік Новогеоргієвки.

Олександрівський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку неподалік населеного пункту Різдвянка.

Гуляйпільський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, тричі атакуючи в бік Зарічного та Павлівки.

Оріхівський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

Придніпровський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Зведення за 28 вересня станом на 22:00

Загалом у понеділок зафіксовано 127 боєзіткнень. Держава-агресора завдала 60 авіаційних ударів, використала 171 керовану авіабомбу та 5200 дронів-камікадзе різних типів. Відбулося 1850 ворожих обстрілів по нашим населеним пунктам і позиціям військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили три атаки противника; одне боєзіткнення, станом на 22:00, тривало.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ сім разів штурмували позиції українських підрозділів у напрямку населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова; одне боєзіткнення продовжувалося.

Північно-Слобожанська, Курсь... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

На Куп’янському напрямку воїни зупинили одну атаку противника в бік міста Куп'янськ.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка та Дробишеве.

Лінія бойового зіткнення в р... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку було відбито 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь; ще одне боєзіткнення о 22:00 не закінчилося.

Лінія фронту на сході. Слов’... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

Місто Костянтинівка Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Покровському напрямку зафіксовано 26 боїв. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Мирне, Молодецьке та в напрямку Добропілля, Новогришиного, Сергіївки, Новопавлівки.

Покровський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Олександрівському напрямку, в районах Олександрограда й Березового, відбито дві атаки окупантів.

Олександрівський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпільському напрямку також було дві битви. Вони пройшли у районах Гіркого й Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка, Степногірськ.

Два зіткнення відбулося на Г... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Придніпровський напрямок Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Як раніше писав OBOZ.UA, російські війська зайняли смугу завглибшки від 2 до 4 км уздовж українського кордону в Сумській області. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, росіяни намагалися розширити цю ділянку, однак зробити цього не змогли. Водночас на інших напрямках на півночі України окупанти продовжують тиснути на захисників.