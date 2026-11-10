На фронті відбулося 148 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Найінтенсивніші бої на фронті в Україні продовжуються на Покровському напрямку. Там за останню добу було зафіксовано 12 ворожих атак, а всього на всіх напрямках – 148 бойових зіткнень.

Про ситуацію на передовій повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Відповідне зведення опубліковане пресслужбою ГШ ЗС України на сторінці у Facebook.

Зведення за 9 листопада станом на 22:00

У понеділок відбулося 148 зіткнень із противником. Російські війська завдали 48 авіаційних ударів, застосувавши, зокрема, 163 КАБи. Також противник залучив для ураження 4608 дронів різних типів і здійснив 1967 обстрілів наших позицій і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти не розпочинали штурмів, але здійснили 46 обстрілів (один із застосуванням РСЗВ) та два авіаудари (скинувши три керовані авіабомби).

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував шість разів. Бої пройшли в напрямку населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.

Північно-Слобожанська, Курсь... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

На Куп'янському напрямку в цю добу обійшлося без ворожих штурмових дій.

На Лиманському напрямку Сили оборони України зупинили шість спроб загарбників просунутися в бік Лиману та в районі Зарічного.

Лінія бойового зіткнення в р... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

На Слов'янському напрямку вдалося відбити два штурми в напрямку Пискунівки та поблизу селища Ямпіль.

На Краматорському напрямку держава-агресор штурувала двічі, атакуючи в бік Васютинського та в районі Тихонівки.

Лінія фронту на сході. Слов’... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

На Костянтинівському напрямку наші оборонці відбили дев'ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля. Станом на 22:00 одне боєзіткнення тривало.

Місто Костянтинівка. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Покровському напрямку було найбільше боїв. Окупанти 12 разів намагалися пройти вперед неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік Мирного, Сергіївки, Новопавлівки.

Покровський напрямок. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Олександрівський напрямок. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ЗС РФ у бік Нового Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку російські війська провели одну штурмову дію, атакуючи у районі Степового.

Гуляйпільська та Оріхівська ділянки фронту. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали. На інших відрізках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Придніпровський напрямок. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Як писав OBOZ.UA, російські війська другий місяць поспіль втратили більше території, аніж змогли окупувати. У жовтні чисті територіальні втрати окупантів склали трохи більше 27 км² – або близько 0,88 км² на день.