На фронті відбулися 123 бойові зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
У Генштабі ЗСУ розповіли, що...
Джерело: Facebook/93-тя ОМБр "Холодний Яр"
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Протягом доби 23 листопада на фронті відбулися 123 бойові зіткнення. Найгарячішою залишається ситуація наКостянтинівському та Покровському напрямках – там відбулося 15 і 10 боєзіткнень із російськими окупантами відповідно.
Українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Оновлені дані про ситуацію на фронті оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Зведення за 23 листопада станом на 22:00
Загалом від початку доби відбулися 123 бойові зіткнення.
Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5213 дронів-камікадзе та здійснив 1517 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби агресор здійснив одну атаку, завдав три авіаудари, скинувши сім КАБів, та здійснили 70 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки.
Джерело: deepstatemap.live
Південно-Слобожанський напрямок
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Охрімівка.
Південно-Слобожанський напрямок.
Джерело: deepstatemap.live
Куп’янський напрямок
На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.
Куп’янський напрямок.
Джерело: deepstatemap.live
Лиманський напрямок
Дві спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районі Зарічного в бік та Лимана.
Лиманський напрямок.
Джерело: deepstatemap.live
Слов’янський та Краматорський напрямки
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Діброва та Ямпіль. Одна з цих атак триває.
На Краматорському напрямку противник не атакував.
Слов’янський та Краматорський напрямки.
Джерело: deepstatemap.live
Костянтинівський напрямок
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населених пунктів Костянтинівка, Вільне та у бік Миколайпілля, Кучерового Яру. Три атаки іще тривають.
Костянтинівський напрямок.
Джерело: deepstatemap.live
Покровський напрямок
10 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Василівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки.
Покровський напрямок.
Джерело: deepstatemap.live
Олександрівський напрямок
На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.
Олександрівський напрямок.
Джерело: deepstatemap.live
Гуляйпільський напрямок
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя та Різдвянка.
Гуляйпільський напрямок.
Джерело: deepstatemap.live
На Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, зазначили в Генштабі ЗСУ.
Як повідомляв OBOZ.UA, на Північно-Слобожанському напрямку бої вздовж кордону з Росією тривають щодня. Водночас поширювана в мережі інформація про нібито вихід українських військових на територію РФ та відновлення Курської операції не відповідає дійсності.
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