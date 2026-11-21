На Харківщині українські дронарі зупинили російську піхоту, яка йшла на штурм. Відео

Сили оборони України продовжують завдавати втрат російським окупантам і зривати їхні спроби просунутися на фронті. Зокрема, на Харківщині українські оператори БпЛА зупинили піхоту противника, яка йшла на штурм.

Про це повідомила бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції у своєму Telegram-каналі. Військові також опублікували відео бойової роботи своїх екіпажів.

Російські окупанти під удара... Джерело: Скриншот Розгорнути

Оператори БпЛА бригади "Хижа... Джерело: Скриншот Розгорнути

У бригаді зазначили, що загарбники розраховували просунутися вперед, однак на їхньому шляху опинилися українські дронарі.

Уражені російські військові... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські дронарі атакують... Джерело: Скриншот Розгорнути

Російські окупанти під удара... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що протягом 20 листопада українські захисники ліквідували та тяжко поранили ще 1730 російських військовослужбовців. Загальні втрати Росії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 634 860 осіб.

Крім того, за добу українські воїни знищили 24 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО та 1065 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також ми писали, що Сили оборони завдали комбінованого удару по штабу 58-ї армії ЗС РФ у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Атаку здійснили в ніч на 18 листопада із застосуванням ракет та ударних дронів.

Внаслідок атаки загинули семеро російських військовослужбовців, ще 12 дістали поранення. Серед загиблих, зокрема, були начальник відділу кадрів 58-ї армії та Сергій Кособоков – син російського генерал-лейтенанта Михайла Кособокова.