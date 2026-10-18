На Харківщині українські військові знищили російський триколор, який приніс дрон. Відео

На Харківщині українські військові знищили російський триколор, який ворожий безпілотник приніс до села Колодязне. Окупанти намагалися імітувати захоплення населеного пункту, щоб видати це за підтвердження контролю над територією.

Про це у Telegram повідомила 3-тя окрема важка механізована Залізна бригада. Там наголосили, що російських військових у селі немає, а їхні безпілотники використовують для подібних провокацій.

Як українські військові знищили російських прапор

За даними бригади, напередодні ворожий дрон приніс російський триколор до Колодязного. Ймовірно, окупанти планували зафіксувати прапор на відео, щоб створити ілюзію захоплення села та поширювати неправдиві повідомлення про свій контроль над ним.

Карта бойових дій. Джерело: Скриншот

Ворожий триколор знищили бійці стрілецького батальйону, які тримають оборону на цій ділянці фронту. Спочатку український FPV-дрон одним ударом уразив російський прапор разом із безпілотником окупантів.

На Харківщині українські вій... Джерело: Скриншот Розгорнути

Після цього з укриття вийшов український піхотинець із синьо-жовтим прапором, щоб підтвердити: Колодязне залишається українською територією.

Росіяни імітують успіхи на фронті за допомогою триколорів і фейкових відео

Нагадаємо, Росія продовжує перебільшувати свої успіхи на фронті, використовуючи для цього старі кадри та відео, згенеровані штучним інтелектом. Раніше російські командири відправляли диверсійно-розвідувальні групи, щоб ті розгортали триколори в українських населених пунктах і створювали ілюзію їхнього захоплення.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російське Міноборони та військові блогери поширювали неправдиві заяви про просування на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках. Аналітики зазначили, що частина опублікованих відео могла бути створена або змінена за допомогою ШІ, а інші містили старі кадри, видані за нові.

Як писав OBOZ.UA, російські військові на Костянтинівському напрямку беруть із собою на штурми мінімум спорядження, але майже завжди мають російський триколор. За словами заступника командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимира, прапори потрібні окупантам для створення пропагандистських відео, які знімають дрони супроводу.