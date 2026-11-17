На Харківщині внаслідок російських ударів загинули двоє людей, є постраждалі

У вівторок, 17 листопада, російські окупанти атакували кілька населених пунктів Харківської області ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє мирних жителів, ще дві жінки зазнали поранень.

Про це у Telegram повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, під ворожими ударами опинилися населені пункти Куп'янського, Лозівського та Чугуївського районів. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та торговельний об'єкт.

Російські удари по Харківщині: що відомо про наслідки

За інформацією слідства, близько 02:00 російський безпілотник, попередньо типу "Герань-2", атакував село Червона Хвиля Куп'янського району. Внаслідок влучання загинули двоє місцевих жителів – 58-річний чоловік та 56-річна жінка.

Ворожий удар також спричинив значні руйнування. Два домоволодіння повністю знищено, ще близько шести зазнали пошкоджень.

Згодом, приблизно о 08:05, окупанти атакували село Лукашівка Близнюківської територіальної громади Лозівського району. Російський дрон, попередньо типу "Молнія", влучив у відкриту ділянку місцевості, пошкодивши асфальтоване покриття автомобільної дороги.

Уламки БПЛА. Джерело: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. Вона дістала забої м'яких тканин обличчя та живота, а також рвану рану правого стегна. Потерпілу госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Ще один удар російські війська завдали близько 11:25 по місту Слобожанське Чугуївського району. За попередніми даними, реактивний безпілотник типу "Герань-4" влучив у продовольчий кіоск, який на момент атаки був зачинений.

Після влучання виникла пожежа. Поранення дістала 62-річна жінка, яку з опіками доправили до лікарні.

Правоохоронці розслідують воєнні злочини РФ

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами російських атак на цивільне населення Харківщини.

Кримінальні провадження відкрито за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Правоохоронці встановлюють усі обставини ворожих ударів.

Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти атакували об'єкти промислової інфраструктури в Запоріжжі. За інформацією очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще 31 особа зазнала поранень.

Як писав OBOZ.UA, , 17 листопада російські окупанти атакували Вінницю. Внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобільну стоянку загинула жінка, ще одна зазнала поранень.